Quién es la histórica expanelista de Intrusos que reemplazaría a Evelyn Von Brocke

Una icónica expanelista de Intrusos podría volver al programa tras la retirada de Evelyn Von Brocke.

Evelyn Von Brocke se fue de Intrusos la semana pasada de forma completamente inesperada, después de que se terminara su contrato laboral. Entre varios rumores que surgieron como explicación sobre su decisión, también se dijo que su puesto va a ser ocupado por una vieja panelista que trabajó en el programa años atrás.

Lo poco que se sabe de Evelyn es que su amiga, Pilar Smith, contó públicamente que ella no estaba conforme con el lugar que le daban en Intrusos y que nadie la quería ahí. Así, el programa quedó a cargo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich junto con las panelistas Paula Varela, Karina Iavícoli, Virginia Gallardo y Marcela Baños.

Todos los rumores apuntan a Marcela Tauro, que trabajó en Intrusos desde 2001, cuando el programa era conducido por Jorge Rial, hasta que decidió irse por malos tratos por parte de él y se pasó a Fantino a la tarde. “Me maltrató. Dije: '¿Por qué me está pasando esto?'. Eso se me pasó por la cabeza. Pero, bueno... son cosas que igual las sé manejar porque no era el primer día que trabajaba, pero me dije '¿por qué pasa todo esto?'”, había contado Tauro en aquel entonces.

“Pasó tanta mujer por el programa en aquel momento que yo pensé '¿será esto de lo que están hablando?'. Sabemos que en el medio hay esos gritos y esas cosas. No están bien y tienen que cambiar, obvio, pero yo también puedo contestar mal y entiendo que es parte de nuestro laburo, de la locura de la tele y de si llega la nota o no llega pero acá (por su pelea con Rial) sentí que algo se cortó”, añadió la panelista.

Actualmente, Tauro trabaja en Polémica en el bar y según esta versión, su regreso a Intrusos se estima para el 2022. Hasta el momento, no dio ninguna declaración oficial, pero teniendo en cuenta que trabajó en Intrusos durante 17 años consecutivos y que el motivo de su renuncia había sido Rial, que hoy en día ya no conduce el programa, es una opción bastante factible.

¿Marcela Tauro va a ser la nueva panelista de LAM?

A mediados de 2021, surgió un rumor de que Marcela Tauro podría trabajar en Los Ángeles de la Mañana (LAM) en 2022. Esta versión apareció después de que el conductor, Ángel de Brito, y algunas panelistas como Yanina Latorre, halagaran públicamente el trabajo de Tauro.

“Cómo te están elogiando en LAM, eh. Yanina dijo los otros días que vos acá estabas desperdiciando estar en LAM y Ángel dijo que siempre te están esperando”, le dijo un periodista de Paparazzi a Marcela en aquel entonces.

“Yo no puedo estar allá porque trabajo en la radio a la mañana con Guido y con Santiago del Moro. Estoy en la radio hace cuatro años. Aparte LAM tiene un equipazo”, contestó ella. “Más allá de la radio, en algún momento, ¿estuviste pensando en cambiar de faceta, por así decirlo?”, indagó el movilero.

Sin embargo, ella explicó que había charlado sobre el tema con de Brito bastante tiempo atrás pero que en este momento no le dan los horarios. “Fue hace bastante cuando lo hablamos con Ángel en su momento. Tres o cuatro años. Ahora lo veo como muy muy difícil, imposible. Pero tiene un equipazo, le va bárbaro. Nos va bien a todos. Yo la pasé bien y me divertí porque las conozco a todas, somos amigas, colegas y nos llevamos bien”, cerró.