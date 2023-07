Qué le pasó a Fabián Rubino, el periodista de América que compró droga en vivo: "No medí las consecuencias"

El cronista de Desayuno Americano rompió el silencio tras la insólita situación que protagonizó al aire.

América TV, más precisamente Desayuno Americano, se volvió viral este miércoles al mediodía cuando Fabián Rubino, el cronista del programa, fue a un búnker narco del barrio porteño de Once y compró droga en vivo. El episodio tuvo gran repercusión, pero lo último que se supo del periodista fue que se retiró del lugar en un patrullero.

"No es que está imputado por compra de estupefacientes. Es solo su testimonio", sostuvo Gustavo Grabia, panelista del ciclo conducido por Pamela David. Pero no fue hasta casi las seis de la tarde que hubo novedades sobre lo que había ocurrido con el periodistas tras la insólita situación.

"Estoy shockeado y sorprendido. En ese momento no medí las consecuencias. Después empezará el tema de la ética o no ética. Ahí había un delito y había que comprobarlo", explicó en notero, en diálogo con A La Tarde. "Yo trato de hacer periodismo, traté de hacer periodismo puro, un poco más arriesgado de lo que hago siempre, estaba tratando de comprobar si era cierto lo que decían los vecinos. Estaba a la vista de todos. Hace un mes fuimos al mismo lugar y nadie me contestó, cuando salimos, vinieron y empujaron la puerta. Pero esta vez me contestaron y me vendieron", agregó.

La escena de él retirándose del lugar en una patrulla fue ideal para que trascendieran diferentes versiones, pero Rubino negó cualquier problema con la Justicia por lo que hizo. "No, me llevaron como testigo a prestar declaración. Todavía no sabemos que va a pasar, lo van a allanar, pero no sabemos cuándo", explicó.

Luego, Matías Vázquez, uno de los panelistas del programa de Karina Mazzocco, le preguntó a Fabián sobre la reacción de su familia ante la exposición a la que se somete por su trabajo, pero se negó a responder. "No quiero tener otro foco de conflicto, no me lo preguntes, es complicado el tema", sostuvo el movilero de América TV.

"Ya está, ya se hizo. Tenés que estar, hay que jugársela, no tenés la posibilidad de escribir y borrar, nosotros pensamos y hacemos", subrayó y afirmó que está dispuesto a volver a hacer algo de ese estilo. "Lo volvería a hacer, y en ese momento no lo pensás. Estas cosas se dan una sola vez en la vida, y yo traté de hacer periodismo, nada más que eso. Recibí miles de llamados pero como dándome las gracias por mi trabajo", concluyó.

Un periodista de América TV compró droga en vivo

La televisión argentina convirtió en la protagonista de un momento insólito, que sin dudas quedará para la historia. Durante la mañana de este miércoles 12 de julio, Fabián Rubino, cronista de América TV, fue grabado comprando droga en vivo y en directo. El hecho ocurrió en pleno programa de Desayuno Americano, conducido por Pamela David, y generó una gran reacción en las redes sociales.

El móvilero presentó una nota en las afueras de una casa, ubicada en Once (barrio de la Ciudad de Buenos Aires), en donde, según los vecinos de la zona, venden sustancias ilegales. En las imágenes, el notero se animó a ingresar a una especie de "búnker" intentar comprar droga y comprobar si las denuncias eran correctas.

"Voy a ver si se puede entrar", anticipó Rubino, mirando a la cámara. Inmediatamente después, el periodista ingresó por una puerta gris y subió unas escaleras que lo condujeron a otra puerta. Del otro lado de la misma, un dealer lo recibió, aunque no apareció. "¿Se puede comprar?", preguntó el reportero. Y luego realizó la transacción.

Mientras tanto, en el panel del programa manifestaron la preocupación por su colega: "Es muy peligroso". "Yo no puedo creer lo que acaba de pasar", reaccionó Pamela David. "Fabián, ¿qué acaba de pasar? ¿Le compraste?", preguntó la conductora, incómoda por la situación que se vivió en el canal de aire.

Luego de haber comprado droga en vivo, el periodista volvió a dialogar con sus colegas de Desayuno Americano y contó qué fue lo que sintió tras salir del "búnker" narco. "Me mató el chiquito menor de edad que salió. Salió de ahí... mirá que acá corremos riesgos todos", indicó. Y luego señaló que sintió temor: "El corazón me palpita y no me para de latir. La verdad que es un momento a full... la verdad que pusimos en riesgo nuestras vidas. Entrás y es un agujerito y ahí hacés una transacción".

Con el correr de los minutos, un patrullero acudió al lugar y el notero debió subir al vehículo para prestar declaración, en pos de acabar con el negocio clandestino que evidenció en vivo. "El departamento de legales de América está al tanto de todo. Está siguiendo esto, estamos acompañando a Fabián", sostuvo Pamela. Luego, adhirió a los comentarios del resto del staff: "Fabián se expuso por su propia convicción".

"El reactivo dio positivo. Tendremos que ir a declarar. No sé cómo seguirá la historia. La verdad, no sé si mi situación estará comprometida. Si cometí un ilícito, no lo sé", había deslizado el notero antes de dirigirse a la comisaría correspondiente. "Me van a llevar a la seccional para tomar declaraciones y de ahí no sé para dónde sigo. Yo los pierdo ahora, chicos, les mando un beso grande. Me voy", se despidió antes de abandonar el aire.