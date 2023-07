Quién es Fabián Rubino, el periodista que compró droga en América TV

El periodista se viralizó en las redes al comprar droga durante un móvil. ¿Quién es Fabián Rubino y cuál es su trayectoria?

En las últimas horas, las redes sociales se convulsionaron cuando el periodista de América TV, Fabián Rubino, en medio de un móvil que denunciaba un búnker de venta de drogas en el barrio de Once, hizo una compra para mostrar que dicho lugar seguía en actividad.

Rápidamente, el video del extraño momento se viralizó en Twitter, generando miles de respuestas entre los usuarios que, con incredulidad, no podían entender el momento que se había vivido. Ante esto, mucha gente se pregunta quién es el periodista que es noticia en todos los medios y cuál es su trayectoria.

¿Quién es Fabián Rubino, el periodista que compró droga en Once?

Fabián Rubino es uno de los periodistas y movileros de televisión mas reconocidos en el medio, debido a su amplia trayectoria. A sus 54 años, actualmente es periodista en la señal de América TV, y se lo ve en todo momento haciendo móviles que cubren hechos de inseguridad, narcotráfico o situaciones de tensión social.

A sus 54 años, Fabián Rubino se desempeña hace años como movilero de América TV.

Su labor lo llevó a ganar el Martín Fierro a mejor labor como movilero en 2019. "La gente recibió muy bien el premio. Pero tampoco es que hice una fiesta, al otro día salí a trabajar. La prioridad siempre es el problema que tenés adelante". En diálogo con revista Paparazzi, comentó: "Acá te dormís un día y la vida te pasa por arriba. No busqué el premio para ver quién me saludaba y quién no. Pero muchos me dijeron que estaban contentos porque antes lo ganaba gente que había estado en los móviles pero, al momento del premio, cumplía otra función. Yo soy ciento por ciento patria movilera, que le pone el culo al asiento a las seis de la mañana".

Sin embargo, mas allá de este hecho reciente, Rubino ya había sido noticia este año. Y es que en febrero, un chico le robó su teléfono mientras estaba tomando café en su tiempo libre. Rubino intentó perseguir al menor, pero sufrió una caída y se desmayó, lo que provocó que tuvieran que llevarlo de urgencia al hospital. Él mismo luego contó en televisión que sufrió cortes, hematomas y una fractura de muñeca, lo que llevó a que lo intervinieran quirúrgicamente.

En febrero de este año, sufrió un robo que terminó con varias secuelas físicas.

Según relató en América Noticias, "Estaba tomando un café en el interior de una confitería. Entra un nene, porque era un nene de 12 o 13 años. Ya están preparados para eso... y ante el menor descuido, porque yo voy adentro para que no me roben afuera, el pibe tapa mi celular con unos pañuelos que estaba vendiendo".

Al anoticiarse del robo, intentó perseguirlo. "Yo salgo corriendo con los anteojos para leer. Eso más el calor hizo que me mareara”, confirmó mientras explicaba por qué se había desmayado en plena calle. “Y me caí, nunca tuve un golpe como el que tuve. Cinco puntos en la ceja, me operaron, me pusieron dos clavos”, finalizando su relato.