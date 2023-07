La Policía se llevó al periodista que compró droga en vivo en América TV: "No sé cómo seguirá"

Fabián Rubino, el notero de América TV debió subir al patrullero y acudir a la comisaría tras comprar droga en vivo. El hecho ocurrió en el programa de Pamela David, por Desayuno Americano.

Fabián Rubino, el periodista que compró droga en vivo en el programa de Pamela David en América TV fue llevado por la policía a una comisaría. El comunicador realizó efectuó ese intercambio con el propósito de demostrar cómo funciona un búnker clandestino en Capital Federal.

Después de haber tocado timbre en la residencia ubicada en el barrio de Once, Rubino ingresó al lugar y salió con un objeto blanco escondido entre sus manos. "Yo no puedo creer lo que acaba de pasar", soltó Pamela David desde el estudio de TV. Y sumó: "Fabián, ¿qué acaba de pasar? ¿Le compraste?".

Con el correr de los minutos, un patrullero acudió al lugar donde se encontraba el notero y éste debió subir al vehículo para prestar declaración ante lo vivido, en pos de acabar con el negocio clandestino que evidenció en vivo. "El departamento de legales de América está al tanto de todo. Está siguiendo esto, estamos acompañando a Fabián", sostuvo al respecto Pamela David. Y adhirió: "Fabián se expuso por su propia convicción".

"El reactivo dio positivo. Tendremos que ir a declarar. No sé cómo seguirá la historia. La verdad, no sé si mi situación estará comprometida. Si cometí un ilícito, no lo sé", había soltado el notero antes de ir a la comisaría. "Me van a llevar a la seccional para tomar declaraciones y de ahí no sé para dónde sigo. Yo los pierdo ahora, chicos, les mando un beso grande. Me voy", se despidió el comunicador.

La explicación de Gustavo Grabia sobre la situación penal del notero de América

El miembro del panel del ciclo de Pamela David informó que la realidad que afronta el notero solo se debe a que tiene que aportar la información que consiguió como testigo. "No es que está imputado por compra de estupefacientes. Es solo su testimonio", sostuvo Gravia. Al mismo tiempo, los demás panelistas informaron que se lo llevaron en patrullero porque así es el protocolo y la conductora del ciclo aclaró que el departamento de legales del canal está al tanto de lo que ocurre.