Preocupación por la salud de Graciela Alfano: "Se encuentra internada"

Graciela Alfano fue hospitalizada y sometida a una cirugía en el Hospital Austral: qué le pasó.

Graciela Alfano fue hospitalizada y despertó preocupación entre sus colegas de la televisión. Según trascendió, la diva fue internada para someterse a una cirugía que tenía programada.

Si bien Alfano decidió no hacer pública la situación, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores de Socios del Espectáculo (El Trece) revelaron la noticia y leyeron en vivo el mensaje que le llegó a la producción.

"Internaron a Graciela Alfano. Fue sometida en el Hospital Austral a una cirugía laparoscópica renal programada. El procedimiento se realizó sin complicaciones y fue bien tolerado", leyó Pallares. Hasta ahora la exvedette no emitió ningún comunicado pero los médicos aseguran que "se encuentra internada en buena recuperación post operatorio".

Qué es una laparoscopia

No se sabe con exactitud qué es lo que Alfano tenía en sus riñones, ya que este tipo de procedimientos pueden hacerse por varios motivos. La laparoscopia es una cirugía que busca problemas en el abdomen o en el aparato reproductor femenino a través de un laparoscopio, un tubo muy delgado que se inserta en el abdomen.

Se trata de una cirugía muy sencilla y para nada invasiva comparada con otras, ya que el paciente solo recibe un corte pequeño en su abdomen. Se puede usar para descartar infecciones, tumores, obstrucciones o para descubrir los motivos de un sangrado.

En el caso de las mujeres, este estudio también se realiza para detectar problemas en el sistema reproductor femenino, como endometriosis, prolapso pélvico, fibromas, quistes ováricos o para hacer una ligadura de trompas, entre otras cuestiones.

Graciela Alfano cruzó a Yanina Latorre en defensa de "La China" Suárez

A mediados de 2022, Alfano se cruzó vía Twitter con Yanina Latorre, panelista de LAM (América TV) para defender a "La China" Suárez, quien fue duramente criticada por la panelista y varios otros programas en reiteradas ocasiones.

"¿Existe un juego nuevo que se llama 'Pegarle a La China'? Veo que lo están practicando muchos. No tiene reglas ni códigos. Cualquier burro puede jugarlo", opinó en su cuenta de Twitter.

"¿Habrán evaluado los que hablan cuáles serán las consecuencias de sus actos sobre esa persona, su familia, sus hijos, su vida? Y no me vengan los ‘fiscales de las camas y las vidas ajenas’ con sus opiniones estereotipadas y poco inteligentes. Me aburren”, sumó la mediática en otro de sus tweets.

Por último, señaló que como sociedad "no podemos tolerar que una mujer por elegir cómo vivir su vida sea sometida al juicio público como si fuera una criminal, insultada hasta el hartazgo, avergonzarla como mujer y como madre, estudiar sus reacciones como un animal en un laboratorio y acosarla".