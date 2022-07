Preocupación en El Trece: La Voz Argentina destrozó en el rating a Tinelli con Canta Conmigo Ahora

El programa de Telefé superó ampliamente en rating a Marcelo Tinelli en su segunda emisión de Canta Conmigo Ahora.

Marcelo Tinelli sufrió un duro revés en su ansiado regreso a El Trece y tiene que ver con la segunda emisión de Canta Conmigo Ahora. El dato revelado en las últimas horas lo ubica por debajo de La Voz Argentina, quien lideró ampliamente el rating televisivo desde la señal de Telefe.

En horas cercanas a la medianoche de este martes 26 de julio, se desarrolló la competencia que ya se preveía entre dos programas de televisión. Se trata de Canta Conmigo Ahora, conducido por Marcelo Tinelli por El Trece; y La Voz Argentina, emitido por Telefe bajo la conducción de Marley.

Según el dato estadístico otorgado por el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez, Tinelli no tuvo las mejores noticias en su segundo programa. Durante toda su emisión, Canta Conmigo Ahora fue superado por La Voz Argentina sacándole más de 4 puntos de rating.

El pico más alto fue cuando llegó a los 16,4 puntos, mientras que el programa del "Cabezón" arrimaba tan solo 10. "No sé qué pensar de los números de Tinelli ¿Qué piensan que pasó que cayó tanto?", preguntó el periodista, quien brindó la información a través de su cuenta de Twitter.

De esta manera, el presentador de televisión oriundo de Bolívar tuvo algunos dolores de cabeza, más que nada porque Adrián Suar le puso puntos suspensivos a la continuidad en El Trece. Esto se debe a que si en dos meses no cumple con lo pactado en términos de rating, levantan el programa.

Marcelo Tinelli se burló de Fantino en Canta Conmigo Ahora

Marcelo Tinelli protagonizó un momento sumamente curioso en su segundo programa al frente de Canta Conmigo Ahora, nuevo producto por el que apuesta El Trece. En uno de los tramos del programa, el conductor se burló de Alejandro Fantino con un sorpresivo comentario.

Luego de que una participante cantara frente a los 100 jurados, quienes valoraron muy bien la performance de Selene Berardone, Tinelli interrumpió el programa y lanzó: "Pará, pará, pará..., pero tremendo...". Y agregó, haciendo referencia a la frase que suele decir el conductor de Animales Sueltos (América TV) en sus tradicionales entrevistas: "Pará, pará, pará que parezco Fantino. No, no...".

Tras la broma que realizó, "El Cabezón" cruzó a uno de los jueces de Canta Conmigo Ahora. "Atención, Alejandro Paker, no te has parado. Ya van dos noches. Yo sigo viniendo y esperando a que vos te pares. Las noches pasan y vos todavía n no te parás. ¿Qué te pasó con ella? Vos sos un groso en comedia musical".

Paker tomó la palabra y elogió a la participante: "Tenés una voz increíble, la verdad... tenés un registro, tenés las notas y te sabés la letra...". Sin embargo, la cuestionó: "Pero para cantar esto... tenés 24 años y el personaje original tiene 18 años. Esta es tu mirada. Está dentro de un contexto de una obra, este personaje está desgarrado al cantar esto (NdeR: "Cabaret", de Ana Guerra). Acaba de abortar el personaje, inclusive. Dentro de ese cuento del espectáculo...".