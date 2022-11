Preocupa el estado de salud mental de Martina, de Gran Hermano: "Llegó llorando desconsolada"

Revelan que Martina, de Gran Hermano, se largó a llorar antes de salir al aire en LAM y que Yanina Latorre la consoló en un camarín.

Estefanía Berardi reveló que cuando Martina Stewart, de Gran Hermano, fue a LAM (América TV) para dar una entrevista en vivo, se largó a llorar desconsoladamente antes de salir a escena y que Yanina Latorre la consoló en el camarín.

Martina se convirtió en el personaje más odiado de la casa de Gran Hermano debido a sus dichos homofóbicos y las denuncias de maltrato infantil que le arruinaron aún más su imagen. Después de varias semanas encerrada en la casa y sin tener contacto con el mundo exterior, se enteró que todo el país la odiaba y que las redes sociales estaban repletas de "haters".

"Ayer vino Martina a LAM. Llegó llorando desconsolada de lo mal que la estaba pasando. La contuvo en un camarín Yanina Latorre para decirle 'tranquila, no va a ser tan grave' y pudo salir al aire, pero estaba muy asustada", contó Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine), el otro programa en el que trabaja como panelista.

"Después dijo al aire que estaba sufriendo mucho los 'haters'", sumó Estefanía. Y agregó que por lo angustiada que vio a Martina, se dio cuenta de que "se metió en un lugar y no sabía a dónde se metía", con respecto al enorme grado de exposición que debe enfrentar una vez afuera de la casa.

Mientras estaban al aire, Ángel de Brito le había dicho a la exparticipante: "Te veo abatida, te veo arruinada". "Sí, yo te lo iba a decir: '¿Vos estás medicada?'. Te lo digo bien. Porque capaz, en un momento de tantos nervios...", sugirió Nazarena Vélez. "Estoy agotada mentalmente", confesó la joven. "Te hacías la viva adentro, pero nunca te imaginaste esto", le remarcó Yanina.

La condena social que recibió Martina por sus dichos homofóbicos

En el casting para entrar a la casa, Martina se describió a sí misma como una persona "homofóbica". Asimismo, en su presentación dijo que no entendía la bisexualidad y que le daba "asquito". En su defensa, una vez que salió de la casa, la joven dijo que eso era mentira y que lo había dicho para ser "picante" y poder entrar a la casa. Sin embargo, los televidentes no se la perdonaron.

"A mí, Martina, al gustarme los hombres, me es raro la bisexualidad. Pero no soy homofóbica. Yo me relaciono con gente bisexual y es un tema que sale, no voy preguntándole a la gente su orientación”, explicó en aquella entrevista en LAM. En este sentido, aseguró que “lo de 'asquito' fue un condimento para el casting" y que eso fue lo que la hizo entrar a la casa. "Fue un personaje para entrar, pero no es algo que me representa y pido perdón si ofendí a alguien", concluyó.