Polémica por el "desastre" que protagonizó Juana Viale en su viaje a España

La reconocida actriz había viajado para cumplir con compromisos laborales, pero tuvo un desenlace inesperado y no logró su cometido.

Juana Viale protagonizó un "desastre" durante su estadía en España. Hace ya algunas semanas que la actriz viajó al país europeo para cumplir con ciertas responsabilidades laborales, pero tuvo un desenlace inesperado y los productores tomaron una drástica decisión al respecto.

La información trascendió en Socios del Espectáculo, ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece. En este ciclo develaron que la actriz fracasó por completo en la obra que fue a hacer y que se volverá con un sabor amargo debido a "la falta de difusión" y "lo difícil que es triunfar para el extranjero en España".

Precisamente, la nieta de Mirtha Legrand viajó para presentar su unipersonal Tráfico en el teatro, con 12 funciones pautadas desde un principio. Sin embargo, la convocatoria de público fue tan baja, que tuvieron que reducir las presentaciones en gran escala y solo hacer tres shows en tres fechas diferentes (24, 26 y 27 mayo).

"Lo de Juana Viale fue un desastre en España", lanzó Lussich luego de brindar detalles de la noticia. Luego, Nancy Duré sumó: "No fue culpa de Juana, sino que le dijeron que iba a ir a un teatro lindo, pero se usa generalmente para standup, no para obras de texto. Ella no tuvo difusión ni marquesina, solo había una fotocopia en la entrada del teatro. Además, era una sala compartida".

El romance secreto de Juana Viale con un famoso empresario de 72 años: "Los vi de la mano"

Juana Viale es nieta de Mirtha Legrand y una de las conductoras más mediáticas de los últimos años. Tras estar al frente de los programas de su abuela, quien se refugió en su casa durante la pandemia, la protagonista de 41 años cobró notoriedad en la pantalla chica y hoy en día su vida privada le es de interés al público. Es por esta razón que se conocieron detalles secretos sobre su nuevo vínculo sentimental.

Fue Pochi de Gossipeame quien, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, dio información sobre el verdadero affaire de "Juanita". "Cuando surgió esa información en los medios, yo intenté consultar a gente conocida que es muy amiga de Nacho Viale. Obviamente, hay mucho hermetismo. Nadie me quiso decir nada al respecto. Pero sí me empezaron a hablar personas cercanas a la familia Filiberti. Amistades y personas que sí conocen la dinámica. Él es una persona de mucho, mucho poder. Es uno de los dueños de Edenor. Es multimillonario", comenzó diciendo la instagramer.

Acto seguido, Pochi advirtió que Juana Viale está vinculada a la famila del empresario Mauricio Filiberti aunque la relacionaron con otro integrante del círculo íntimo: "Lo que me decían es que la exmujer, la madre de los hijos de Filiberti, era muy amiga de la familia de Chiquita Legrand y de Marcela Tinayre. Eso está súper chequeado y confirmado. Por otro lado, me había llegado que Juana podría estar saliendo con uno de los hijos de Filiberti. Entonces, yo estaba medio confundida".

"Era todo raro pero, el otro día, me contacté con alguien muy cercano a la familia y me dice: 'Mirá, Pochi. Es real que ellos tienen algo. Yo los he visto en reuniones familiares de la mano. Lo que sí te puedo decir es que no es un vínculo exclusivo porque ella habría viajado a Europa y él habría ido a reuniones familiares con otras señoritas'", afirmó Pochi. De este modo, y de acuerdo a la información de la instagramer, "Juanita" podría estar integrando una relación abierta con Mauricio Filiberti.