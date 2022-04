Pichu Straneo destrozó a Tinelli con una grave acusación: "Lo voy a decir ahora"

El humorista sorprendió a todos con un duro relato y expuso el trato recibido durante el segmento de humor en la última temporada de ShowMatch.

Marcelo Tinelli acumuló numerosas críticas en el último año. Desde denuncias por faltas de pago en El Trece hasta su mal momento al frente de la Liga Profesional, el histórico conductor no puede salir a flote en ninguno de los frentes. A todo esto se sumó la cruda crítica de uno de sus humoristas de cabecera, quien lo acusó de destrato y hasta ironizó con la decisión de levantar el segmento de humor en ShowMatch con el fracaso del Bailando.

"Yo me hago cargo de lo que voy a decir ahora. Les dije a mis compañeros: 'no se hagan mala sangre muchachos, que esto dura un mes y medio y después nos pegan una patada, como siempre´. Y así fue. El fuerte de ellos es el baile y ese tipo de cosas. Hoy estoy combativo", disparó el comediante que se hizo famoso en VideoMatch y Sin Codificar.

Además, recordó que a ShowMatch no le fue bien con el Bailando y que los programas que más audiencia tuvieron fueron con el segmento de humor: "El asunto es que es muy difícil. No estoy hablando mal, eh. Ellos tenían la mente en el reality y nosotros éramos un vamos a ver que pasa, si éramos un éxito rotundo, que no lo fue, pero tampoco un fracaso". Por último, dejó en claro que el humor cambió y que era necesario plantearse otro estilo: "Si vamos a hacer siempre lo mismo, no va, ya no se puede hacer como en los tiempos de antes".

En Socios del espectáculo retomaron el debate sobre estas declaraciones y aclararon que uno de los puntos que fue clave (más allá del rating) fue el económico ya que “es muy costoso” poner al aire segmentos de este tipo.

Una exbailarina de ShowMatch escrachó a Marcelo Tinelli

Lejos de ShowMatch, la exbailarina Romina "Momi" Giardina triunfa como humorista y artista del stand up en el espectáculo Cualquier cosa te llamamos (con funciones en el Teatro Picadero). Sin embargo, en medio de una entrevista con el programa Nadie dice nada (Luzutv), escrachó a Marcelo Tinelli con un picante dato sobre su "vínculo tecnológico".

En el programa, el conductor Nicolás Occhiatto le consultó a la humorista cuáles son las personas más famosas que tiene como contacto de WhatsApp y "Momi" lanzó una sorpresiva declaración: "Yo creo que Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Guillermo Francella…Igual Marcelo me bloqueó, no me aparece la foto". Con curiosidad, Flor Jazmín Peña manifestó: "Yo tengo el contacto, si vos lo tenés y es el mismo número…"..

"Marcelo Tinelli me bloqueó. Quince años laburé, es raro. No le hice nada. Está bien, yo también me hubiese bloqueado", sostuvo la comediante. De hecho, leyó el último texto que le escribió por celular: "Es un mensaje de agradecimiento porque mi hija formaba parte de un programa de LaFlia y me emocionaba que ella también forme parte. A él no le emocionó se ve, porque me bloqueó".