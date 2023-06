Pegó el portazo: renunció el panelista estrella de Pamela David en Desayuno Americano

Ángel de Brito reveló que uno de los integrantes del programa de Pamela David presentó la renuncia. Según trascendió, la producción intentó retenerlo pero no tuvo éxito.

Desayuno Americano, uno de los grandes regresos que tuvo América TV en 2022. El ciclo conducido por Pamela David debutó hace poco más de dos meses y ya está asentado en la pantalla de la señal. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que sufrió una sensible baja.

La información se conoció gracias a Ángel de Brito. El conductor de LAM llevó a cabo su clásico segmento de Instagram #ÁngelResponde y uno de sus seguidores le consultó por la llamativa ausencia que tuvo el magazine de Pamela en sus últimas emisiones.

"¿Qué pasó con Locho en Desayuno Americano?", le preguntaron al periodista y de Brito fue contundente: "No está más". La historia causó gran impacto, pero el presentador de LAM no dio más detalles sobre la renuncia del panelista Locho Loccisano. Sin embargo, horas más tarde, dialogó con el exparticipante de El Hotel de los Famosos para conocer los motivos de su salida.

"Hace un tiempo el programa empezó a correrse a un costado más de actualidad, o sea, yo fui perdiendo mi lugar. Textuales de Locho", aclaró Ángel en otra historia. En ese sentido, Locho explicó que la producción intentó retenerlo, pero la propuesta no lo convenció: "Me ofrecieron hacer notas y yo realmente no podía. Así que nada, con la mejor de las ondas ya no más".

Sorpresa: se fue uno de los integrantes de Desayuno Americano.

Karina Jelinek destruyó a Locho

Karina Jelinek sorprendió a todos al hacer una fuerte acusación contra de Locho Loccisano cuando lo cruzó en La Jaula de la Moda. La modelo es una habitual columnista del ciclo de Magazine y aprovechó que el joven estaba invitado para decirle en la cara algo que se venía guardando hace mucho tiempo.

Aunque muchos no lo desconocían, Karina y Locho tienen una persona en común: Majo Martino. La periodista es la novia del joven con pasado en varios realities y también es una amiga de la modelo nacida en Villa María. Jelinek la conoce a Martino hace mucho tiempo, mientras que su novio la vio por primera vez en El Hotel de los Famosos, donde sucedió el flechazo.

Con su característico tono ingenuo, la modelo le hizo un duro reproche. "Sos muy celoso vos, muy celoso. ¿Nene, por qué no la dejás venir a casa a Majo? Majo es mi mejor amiga, la conozco mucho antes que vos, y no tenés que mezclar la amistad con el noviazgo. No parece pero sos bravo eh", sostuvo e impacto a los presentes en el estudio.

El muchacho intentó defenderse, pero ella continuó con su reclamo. "Sí, sos muy celoso Lochito, y no tenés que ser así. ¿Te acordás de otra noche que estábamos todos en Tequila, y te enojaste con ella por algo que pasó, te pusiste muy mal y te fuiste solo?", le recordó. "Esa vez te la deben haber contado, porque a vos también te pasó algo, te pusiste de la nuca y te fuiste sola, ¿No te acordás?", replicó Locho. De inmediato, la modelo comprendió que la charla tomó un rumbo que no la favorecía, por lo que le guiñó el ojo y cerró el tema.