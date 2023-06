Pegó el portazo: famoso conductor de TN se tomó un descanso del periodismo

Una de las figuras de Todo Noticias aprovechó su tiempo libre y se mostró disfrutando de una de sus grandes pasiones. La publicación de Instagram sorprendió a los televidentes del canal de noticias.

Uno de las principales figuras de Todo Noticias (TN) se tomó un descanso del periodismo para disfrutar de su otra gran pasión: el golf. Los televidentes de la señal de noticias del Grupo Clarín se enteraron de la decisión del conductor por sus publicaciones en Instagram.

El golfista amateur es una de las caras del canal y además es una de los periodistas más queridos de la empresa: Sergio Lapegüe. A sus 58 años, y con más de 30 en la compañía, conquistó a los televidentes con su carisma y el toque personal que le agrega a las noticias.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Lapegüe compartió imágenes de él mismo disfrutando de su tiempo libre en un campo de golf casi desierto. Con su clásica sonrisa, el conductor de TN hizo referencia al frío y la distancia que lo separaban de su casa, pero restó importancia a estos detalles para resaltar la belleza del entorno: "Miren lo lindo que es esto".

Y si bien el anuncio tomó por sorpresa a muchos, sus seguidores celebran que se tome un tiempo para dedicarse a actividades que le brindan alegría y le permiten recargar energías después de tanto trabajo. La pasión del periodista por el golf nació en su juventud, y ahora, con la libertad de una breve pausa en su carrera televisiva, puede entregarse por completo a esta afición.

De todos modos, la ausencia de Lapegüe en el periodismo fue temporal, pues ya retomó la conducción de Tempraneros, el programa que comparte con Roxy Vázquez en las mañanas de TN. Ese noticiero es uno de los más populares de la televisión y los espectadores no dudan en expresar su gratitud por acompañarlos durante tantos años.

Sergio Lapegüe en su cuenta de Instagram.

El emotivo reencuentro de Sergio Lapegüe y la enfermera que "le salvó la vida"

A comienzos de 2021, Sergio Lapegüe atravesó un delicado estado de salud tras contraer coronavirus. Su cuadro se agravó y tuvo que permanecer internados durante semanas. Y si bien logró recuperarse, el periodista no pierde oportunidad en recordad a los profesionales de la salud que lo atendieron.

Tanto es así que el conductor de TN decidió sorprender a Delia, la enfermera que lo contuvo durante su internación, en día que cumplió 60 años. "Mi enfermera, la que me salvó la vida digo yo", dijo Lapegüe en el video que subió a sus redes, minutos antes de hacerse presente en el cumpleaños sorpresa que organizaron familiares y amigos de la mujer.

"Delia es una de las enfermeras que arriesgó su vida para salvar la mía y la de muchos durante el COVID. Fue la que me alentaba cuando no podía respirar", afirmó y agregó: "La que me daba la mano cuando nadie se me acercaba. Con Delia lloraba, en medio de la soledad. La que me decía, “vos podes, tu familia te espera, no aflojes”. La que hablaba con Bochi (su esposa) cada día para darle ánimo también".

Y remarcó: "Nunca le vi la cara. Siempre todos los que entraban a la sala de terapia intensiva vestidos igual. Tapados por precaución. Con barbijos y anteojos. Como personajes de una historia que jamás olvidaremos". "Hoy cumple 60 años y le hicieron sus hijas una fiesta sorpresa. Todo merecido. Cuando llamaron sus hijas a Bochi para invitarnos, ni lo dudamos", sostuvo el periodista muy emocionado.