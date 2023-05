Sorpresiva salida en TN tras el blooper por dejar el micrófono abierto: "Muy agotada"

Luego de haber dejado el micrófono abierto al aire en TN, se conoció que una de las figuras involucradas en el blooper que se volvió viral no se presentó a trabajar. De quién se trata.

Una de las figuras de TN no se presentó a trabajar

En TN Todo Noticias ocurrió una situación inesperada que está vinculada con una de sus figuras. Luego del blooper ocurrido al aire por dejar el micrófono abierto y que se haya escuchado la insólita frase "¿te gusta que la tenga preparada?", la periodista que protagonizó el momento viral se ausentó en su programa.

Si bien la conductora en cuestión no se presentó a trabajar, salió al aire desde su casa y explicó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión. Se trata de Roxy Vázquez, quien está al frente del programa Tempraneros que se emite de 6 a 10 de la mañana.

Cuando sucedió el blooper, llevaban adelante una cobertura sobre un siniestro vial el viernes 12 de mayo. En ese momento estaba Federico Seeber como conductor suplente, ya que el titular es Sergio Lapegüe. Pero su reciente ausencia no se dio por esa situación: Vázquez se tomó unos días de vacaciones y fue reemplazada por Valeria Sampedro.

"Estoy muy agotada porque no hay horarios, el bebé llora, pide la mamadera, tengo cólicos, y demás, pero estoy feliz", expresó la periodista de TN. Incluso realizó un posteo en sus redes sociales en la que se la vio en una faceta más relajada. "Crema catalana", escribió con la imagen de un postre.

Abogado hizo pasar un mal momento a TN por la Corte: "Lamento contradecirlos"

El abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Felix Lonigro, contradijo a los conductores de TN sobre la intervención de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán. El letrado detalló lo que dicta la Constitución nacional y argumentó su rechazo a la medida del máximo Tribunal.

"No estoy de acuerdo con el fallo de la Corte y me temo que voy a contradecir lo que están comentando acá, pero creo que la Corte no debía intervenir en este tema", comenzó diciendo Felix ante la consulta de Diego Sehinkman en el programa “Solo una vuelta más" en TN.

El conductor insistió al letrado que argumente sobre por qué no estaba a favor de la medida de la Corte y éste ratificó que el mecanismo de las elecciones "es un problema de la provincia" aunque no dejó de aclarar que él estaba en contra de las reelecciones.

"La Corte no debe interpretar los artículos de las constituciones provinciales, eso deben hacerlo los tribunales provinciales. La misma constitución dice que las provincias deben ir a elecciones sin intervención alguna del gobierno de la Nación", cerró contundente el abogado constitucionalista.