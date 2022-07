Sufre Suar: Guido Kaczka le dio una pésima noticia a El Trece

Guido Kaczka tomó una decisión inesperada para Suar. El Trece tendrá que pensar estrategias ante una baja sensible en su grilla.

Guido Kaczka le dio una pésima noticia a Adrián Suar y El Trece. El conductor de Los 8 escalones del millón tomó una decisión que interfiere directamente en su rol dentro del canal, por lo que las autoridades tendrán que evaluar alternativas en forma prácticamente urgente.

Cansado de la rutina laboral y tras vivir un año intenso al frente de Bienvenidos a bordo y su actual programa, Guido Kaczka tiene pensado hacer un parate: se tomará vacaciones y dejará su envío televisivo sin el líder por naturaleza. El problema está en suplirlo.

De acuerdo a lo expresado por Diario Show, en El Trece todavía siguen diagramando el staff para no sentir la ausencia de Guido Kaczka y hasta se evalúa la chance de que Nicole Neumann sea quien conduzca las riendas mientras el inventor de la frase "Mirá la repe" vacaciona con su familia. "Ella tiene permitido todo", aseguraron, aludiendo al rating que ella le otorga al ciclo y destacándola por encima de los famosos habitualmente presentes.

Guido Kaczka se irá de vacaciones en el mes de julio y su familia le pidió que no lleve el celular para desconectarse del trabajo. Con el fin de poder pasar días de calidad con sus seres queridos, el conductor pegará el portazo de forma temporal en un destino vacacional que todavía no se hizo público.

La crisis familiar acecha a Guido Kaczka: "Con el trabajo perdés cosas"

La trayectoria profesional en los medios de Guido Kaczka goza de buena salud y los programas Bienvenidos a bordo y Los 8 escalones lideran las franjas de rating de El Trece. Y en plena ola de éxito, se filtró una picante advertencia de su esposa que pondría en fragilidad la estabilidad familiar.

En una entrevista reciente con Diario Show, Kaczka habló de su rutina laboral y de todas las horas que le dedica a los medios: "Mucha gente suele decir que por el trabajo perdió cosas. A mí me gusta la responsabilidad, y estar ocupado, y también pasar tiempo con mi familia. Pero no soy de la creencia que con el trabajo perdés cosas".

"Creo que todo no se puede. En definitiva vivís un poco con todo. No es la cantidad, tiene más que ver con vivir la vida con mayor calidad. Puede parecer raro el concepto, pero si hacés lo que te gusta, lo disfrutás, hacelo todo lo que puedas, no te lo pierdas porque tu vida depende de que te sientas completo, y si tu trabajo te completa, no lo vas a poder evitar”, sumó.