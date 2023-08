Paula Trápani confesó la más difícil noticia: "Complicado"

La panelista dio a conocer sus íntimos detalles de su matrimonio. Paula Trápani habló sobre su vida personal en LAM.

Paula Trápani es una modelo y conductora de televisión que tuvo su auge en los 90 y a principios de los 2000 a nivel de exposición pública. Durante varios años la celebridad se mantuvo alejada de los medios y recientemente volvió a aparecer como panelista de LAM. Como no podía ser de otra manera, la dinámica del ciclo de Ángel de Brito en América TV la obliga muchas veces a dar detalles sobre su vida privada ante las cámaras. En ese contexto, confesó la más difícil noticia.

Trápani y Sebastián Loketek se casaron a finales de los 90 y juntos tuvieron a sus hijos Joaquín, Milena y Delfina. En medio de una emisión de LAM, la incisiva Yanina Latorre le recordó a Paula que se separó varias veces de su actual marido en sus casi tres décadas de relación.

"Te separaste 500 veces de tu marido", soltó Latorre. "501", redobló la apuesta Trápani. Ángel de Brito aprovechó ese momento para indagar en la vida marital de su panelista y le preguntó cómo se encuentra su relación con el padre de sus hijos en la actualidad. "Hoy, ayer y antes de ayer, más o menos. La semana pasada, bien. El fin de semana fue complicado. Voy a estar bien. Él está siendo él. Una crisis más. Vivimos en crisis. Por ahí, estoy mañana para hacer sesión grupal", soltó la modelo y aprovecho para hacer catarsis de su crisis matrimonial.

El fuerte descargo de Andrea Taboada tras salir de LAM

"Hasta hace poco tenía tres trabajos. O sea, ahora tengo dos, tuve que cambiar y dejé el Canal de la Ciudad por un tema de horarios. Si no, lo seguiría haciendo. Porque además de que me gustaba era otra entrada. Y achicándome, como todos, obvio. Como nos pasa a todos. Hay gente que está mucho peor que nosotras, es tremendo", explicó Taboada en diálogo con el ciclo Por si las moscas de La Once Diez, después de haber sido despedida de LAM. Y sumó: "Está muy difícil para todos. Muy difícil. De hecho, yo alquilo, y bueno... Imaginate. No me mudé porque veía que el mercado estaba más complicado aún. Entonces, decidí seguir en este departamento que espero quedarme mucho tiempo más y ojalá algún día pueda comprar. Dudo que en este país, con esta situación… Pero sí, difícil, muy difícil. Muy complicado"