Paula, de Bake Off Argentina, se fue y disparó contra Telefe: "Tenía que elegir entre comer o bañarme"

Paula Paternoster quedó eliminada de Bake Off, por Telefe, y le pegó al programa que conduce Paula Chaves por el clima y la complejidad que había.

Pocas horas después de su eliminación de Bake Off Argentina 2021 (Telefe), María Paula Paternoster liquidó al reality show de pastelería de la televisión abierta nacional que conduce Paula Chaves y que tiene como prestigiosos jurados a Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar. Como parte de la entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790), la auxiliar forense y empleada administrativa en la Universidad de Buenos Aires fue contundente y llamó la atención acerca del clima y de la complejidad que había en el estudio del canal.

En el comienzo de la conversación con el periodista, la porteña de 30 años explicó qué fue lo que más le costó del ciclo en la pantalla chica: “Lidiar un poco con lo que dice la gente fue heavy (pesado) y el tema del cansancio extremo... Yo tenía que elegir entre comer o bañarme. Es un ritmo heavy".

Sin embargo, Paula Paternoster también aclaró que recibían cierta colaboración desde afuera por parte de la host digital de Bake Off por Telefe: “Dani La Chepi nos ayudó cuando llegaban esos días fuleros. También, a uno le agarra culpa porque decís ´estoy acá sintiendo que me quiero ir a mi casa o que quiero abandonar tanto, cuando hay tanta gente que quisiera estar en mi lugar y laburó un montón”.

Además, reconoció que hubo cuestiones que le quedaron pendientes y que hubiese preferido que fueran de otra manera: “Me hubiera gustado que valoraran más la originalidad. Yo siempre iba por la consigna divertida, algo que la gente pueda reconocer fácil, y a veces sentía que no lo valoraban. Había días en los que no quería ir a grabar por no querer pasarla mal". Ahora, continuará con su trabajo que tenía antes del programa y sigue a la espera de nuevos desafíos.

Bake Off Argentina 2021: horario y dónde ver en vivo

El reality de pastelería se emite de lunes a jueves a las 22.30 y también cuenta con una edición el domingo a la misma hora.. Se ve por Telefe y, de manera online, a través de Cablevisión Flow, DirecTV Go o mediante el streaming oficial del canal. De ahora en más, hasta la final del 7 de noviembre, habrá un eliminado por día hasta conocer al campeón o a la campeona, que se llevará el premio mayor de 1.200.000 pesos.

