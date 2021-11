La terminante decisión de Paula Chaves sobre La China Suárez: "Desesperada"

Paula Chaves ya no quiere saber más nada con 'La China' Suárez tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, según contó Yanina Latorre en LAM.

‘La China’ Suárez regresó a la Argentina hace unos pocos días, después de haber transitado todo el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi desde Madrid, España, a donde viajó para filmar una película. Por toda esta polémica, se dice que la exestrella de Casi Ángeles perdió una amistad muy importante: la de Paula Chaves, que le habría dicho “sorete” y “sos una basura” cuando se enteró de todo.

Así lo contaron los periodistas de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito y Yanina Latorre. De acuerdo con su versión, Chaves, que es muy amiga de Zaira Nara, hermana de Wanda, se puso del lado de la familia Nara y tomó distancia de ‘La China’ cuando sucedió todo. Ahora, de Brito y Latorre especificaron cuál es el estado de su vínculo.

Latorre reveló que la actriz la llamó por teléfono agrediéndola por haber tratado la noticia en el programa. “Yo le di un consejo a ‘La China’, porque es joven. Le dije: 'Sos actriz, pero se habla más de tu con... que de tu carrera’. Pero me re ninguneó. Me dice: ‘Ahora voy a anotar tu consejo entre las cosas importantes que me dice Yanina Latorre’”, comenzó la panelista de LAM.

“Ella mientras hablaba conmigo comía algo, yo sentía que ella masticaba. La más sobradora”. Cuando de Brito le preguntó si la había llamado para arreglar las cosas, la panelista le contestó: “¡No! Llamó para preguntarme qué obsesión tenías vos con ella. Que por qué Ángel, que por qué Maite… ¡que se yo! ¡Llamá a Maite y a los productores! ¿Quién sos? Vos no decidís”.

“¿No tiene una amiga que le aconseje? Porque vos cuando estás desbordada o te pasan cosas…”, opinó Marina Brey y de Brito empezó a enumerar cuál es el círculo amistoso de Suárez. “Paula Chaves, Mery del Cerro, Zaira Nara y Gime Accardi…”. “No. Paula Chaves ya no es la amiga, por más que lo niegue. ‘La China’ está desesperada”, afirmó Latorre.

“Le gusta que sigamos hablando de ella, es una locura, porque si ella me llama a mí y me putea sabe que lo voy a contar al otro día”, agregó Yanina, y Brey coincidió: “Si llamó para agredirte o pelearte, claramente va a recibir lo mismo. Porque cuando uno se vincula de esa manera te vuelve lo mismo”.

“Claro. Aparte ella empezó gritando y le dije: ‘Bajame dos tonos y a mí háblame tranquila’. Le expliqué lo de Maite y le dije: ‘Todo lo demás que dije no me lo podés negar, porque vos sabés que es verdad lo de Wanda. ¿En qué cabeza cabe que te vas a poner a calentarte con el marido de Wanda Nara, que Wanda no se va a enterar y no se lo va a contar al mundo? Vos sola te metiste ahí, no es que hacemos programas hablando de vos, la noticia es Wanda’”, cerró Latorre.

Los mails anónimos que recibió Wanda Nara

La panelista de LAM reveló además que a Wanda le empezaron a llegar correos electrónicos anónimos diciéndole que Icardi y Suárez se siguen hablando y que, incluso, tuvieron un encuentro en París. “A Wanda le llegaron unos mails anónimos con detalles muy íntimos de lo que pasó entre Icardi y La China. Por el lujo de detalles que tenían, sólo ellos dos pueden saberlo”, empezó Latorre.

“Sospechan que se los pudo haber mandado uno de ellos dos desde una cuenta anónima. A Wanda le dijeron que ese famoso fin de semana en París estuvo ‘La China’ esos dos días y que el pasaje se lo sacó Mauro”, finalizó. Hasta ahora, la empresaria no confirmó esta información y, por lo que muestra en sus redes, sigue enfocada en su reconciliación con Icardi.