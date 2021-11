Susana Gimenez se pudrió de Moria Casán y la destruyó: “Resentimiento”

La diva se refirió a las críticas recibidas por sus opiniones sobre el futuro del país y fue lapidaria. Moria Casán había hecho alusión a los dichos de Susana Giménez días atrás.

Susana Giménez habló de las críticas que recibió tras haber atacado a la Argentina. Una de las personas que se había referido a las declaraciones de la diva de los teléfonos había sido Moria Casán, quien dejó en claro que adora vivir en su país y no lo dejaría. Sorprendentemente, la estrella de Telefe tomó coraje y salió a responder a comentarios detractores.

Susana Giménez se expresó en distintas entrevistas, tras su regreso a Argentina después de meses de Uruguay. “Tengo mucha esperanza en la Argentina, el país sabe lo que tiene que hacer. Así no se puede seguir, un país enorme y rico como el nuestro, no puede estar en la decadencia en la que está, no es normal, no se puede”, expresó la celebridad en diálogo con La Nación.

En otra oportunidad, Susana hizo alusión a quienes la criticaron por sus opiniones y lanzó: “El deporte nacional de Argentina es la crítica, ¿no? A veces pienso, ‘¡pero mirá ¡quién! me juzga…!’ Muchas veces la crítica viene desde el resentimiento, la competencia, cierta dosis de envidia. Pero bueno, aprendí a bancarme todo eso. En estas épocas en la que todos necesitamos recibir amor, cordialidad, menos agresión, puedo decir que nunca traté mal a ninguna persona ni soy de hacerlo. Una de mis premisas es no hacerle a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí. Creo que ahí reside la base de mío, en la simpleza y el respeto”.

La opinión de Moria Casán sobre Susana Giménez

Moria Casán sentenció su mirada sobre la nacionalización uruguaya de Susana Giménez con el sarcasmo que la caracteriza: “Yo apoyé al país siempre trabajando y no quejándome. Si no me gusta, me rajo. Siempre hice todo y me construí acá, siempre seguí con lo mío y quise trabajar. Eso es lo que yo entiendo, hay que creer en el país y trabajar, y mi plata me la gané trabajando. Dependerá de la cabeza de cada uno”, comenzó la madre de Sofía Gala Castiglione.

“¡No la juzguen mal no es desagradecida, tiene desarraigo monetario, tal vez dolarizados regrese al copy right de la carra! #LaSUSY”, aclaró luego, para calmar el escándalo que se había desatado tras su opinión sobre la Giménez, en diálogo con María Laura Santillán.