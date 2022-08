Paula Chaves develó la desesperante condición de salud que sufre: "La paso para el traste"

La famosa conductora reveló que su enfermedad muchas veces terminó por perjudicar a su familia y reconoció que realmente tiene "un problema".

Paula Chaves reveló la angustiante condición de salud que padece y con la que tuvo que aprender a convivir. La famosa conductora también contó algunas ocasiones en las que este problema afectó a su familia y tuvieron que reaccionar para evitar que le afecte aún más. "Nunca lo conté a esto", confesó Chaves.

En su reciente visita a Juego Chino, el ciclo de entretenimiento que conduce Guillermo "El Pelado" López por Telefe, la exconductora de Bake Off contó que sufre de hipocondría. Este trastorno se caracteriza por la sensación de padecer un enfermedad grave o potencialmente letal al empezar al manifestar síntomas leves y relacionarlos con algún problema mayor no diagnosticado. "Soy hipocondríaca. Nunca lo conté. Mi cabeza se va a cualquier lado", aseguró Paula.

"Vos me contás que a un familiar tuyo le encontraron algo, que lo operaron, y yo ya empiezo con el síntoma", enfatizó Paula Chaves sobre esta condición que mucha veces termina afectando su día a día. "De una picadura de mosquito, mi cabeza se va a cualquier lado", continuó en tono anecdótico.

En este marco, la reconocida modelo contó de una vez que la hipocondría la hizo perderse varios días de vacaciones en familia. "Esto fue en Bahamas, era nuestro viaje de los sueños, y llegué y los dos chicos (Olivia y Baltazar) estaban con fiebre. Estuve cuatro días sin salir en el cuarto. Yo, llorando, con el termómetro", contó entre risas. Sin embargo, luego concluyó seria: "La paso para el traste".

Por último, contó otra anécdota para enfatizar que realmente sufre cuando tiene empieza con su sintomatología. "Un día, Pedro me llamó por videollamada y me dio que le dolía la cabeza. Yo me largué a llorar mal. Y él me dijo '¿qué te pasa?'. 'Me preocupa tu dolor de cabeza’. Esto es un problema", finalizó.

La dolorosa muerte que golpea a Paula Chaves: "Hasta la eternidad"

Paula Chaves transita un momento sumamente doloroso por el fallecimiento de una persona muy querida. La actriz y conductora de televisión realizó un posteo en redes sociales con una serie de imágenes para despedir a su abuelo, quien tenía 97 años, y varias personalidades del espectáculo le dejaron un cálido mensaje de apoyo para superar el duelo.

La cuenta de Instagram de Paula Chaves se colmó de recuerdos para recordar a su abuelo, quien falleció en las últimas horas. Isaac, mejor conocido en la familia como "Kaki", su cariñoso apodo, tuvo el homenaje por parte de su nieta tras perder la vida a los 97 años, por lo que en la tarde del sábado 6 de agosto realizó un posteo con mensaje desgarrador: "El mejor abuelo del mundo. 97 años de disfrute absoluto".

Chaves acompañó el relato con unas enternecedoras fotos familiares junto a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa. En febrero del 2022, había fallecido su esposa a los 92 años, y a mediados de julio, apeló a la buena predisposición de sus seguidores y realizó una fuerte solicitud a través de sus redes para pedir por la salud de su abuelo, quien ya no se encontraba de la mejor manera. "Piensen cosas lindas de él", dijo mientras añadió: "Más fuerte que el roble mi abuelito, más ganas de vivir y seguir enseñándonos".

Varias personalidades del espectáculo brindaron su pésame frente a este momento: José María Listorti, Luli Fernández, Sabrina Rojas, Silvina Escudero, Majo Martino, entre otros, fueron los nombres que se vieron en la publicación de Paula Cháves. "Te despido con whisky y música. Gracias por enseñarme hasta tu último día. Amé haberte cuidado tanto como vos me cuidaste a mí. Te amo 'Kaki'. Jamás quise que llegue este momento pero acá estoy honrando tu vida", escribió.