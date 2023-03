Paula Chaves contó lo que nadie esperaba de Zaira Nara: "Me cuesta caretearla"

La modelo se pronunció sobre su relación con su mejor amiga después de su noviazgo con Facundo Pieres. Paula Chaves fue pareja del polista hace más de diez años.

Paula Chaves habló sobre su vínculo con Zaira Nara después de enterarse del noviazgo de su amiga con Facundo Pieres. El polista salió durante dos años con la esposa de Pedro Alfonso, entre 2008 y 2010, y por ese motivo estallaron los rumores de pelea entre las modelos.

Chaves estuvo como invitada en el nuevo ciclo de TV de Fernando Dente en América y una de las preguntas sarcásticas del artista a la modelo fue con quién dejaría a sus hijos si tiene que elegir entre Zaira Nara y Damián Betular. "A Zaira porque está más cerca y aparte Damián es todo muy histérico, él está así y de repente ‘no, que me saquen los chicos que no puedo más’ y de repente pasa de 0 a 100", respondió ella, sin dudarlo.

"Está todo bien, la vida misma. A veces me cuesta como caretearla tanto y tener que negar cosas. No hubo pelea sino que pasó la vida y pasaron cuestiones que tal vez nos alejaron un poco. Hay mucho cariño, hay mucho amor, hay una amistad muy larga, pero bueno, pasaron cosas en la vida que hicieron que tal vez no compartamos tanto como antes, pero yo creo que el amor y la amistad están", enunció la mamá de Olivia, Baltazar y Filipa Alfonso cuando Dente le consultó por su relación actual con la menor de las hermanas Nara.

El duro relato de Zaira Nara

La modelo contó que se encontró a un hombre a punto de tirarse de un puente en la ruta cuando viajaba con amigas y enunció: "Estaba llegando a la mitad del puente, los autos pasaban por abajo y no lo veían. Si hubiera pasado lo que él tenía intención de hacer, caería encima. Teníamos que hacer algo. Se le pusieron a hablar y nosotras no nos podíamos ir, sentíamos que no estaba resuelto habiendo llamado a la policía y nada más. Porque no salía de ahí, seguían charlando y él, mientras hablaba, soltaba una pierna o un brazo y quedaba colgado del alambre, sostenido de un pie".

"Mi amiga le decía: ‘Esta es una situación que no da para que te mates. Vas a terminar lastimándote y va a ser peor. Porque encima ni siquiera vas a lograr tu cometido", continuó Zaira y contó que luego el hombre la reconoció por sus trabajos en televisión y ella logró convencerlo de que se replanteara su decisión.