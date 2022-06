Pasó en vivo: Flor de la V recibió un mensaje de su madre muerta y se quebró

La conductora de Intrusos no pudo contener su llanto en vivo.

Flor de la V no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto en vivo. La conductora de Intrusos recibió un mensaje de su madre muerta que la hizo emocionar. Sus compañeros entendieron la situación y guardaron silencio hasta que la artista pudo expresar lo que sintió.

Una médium fue la invitada del día de hoy en Intrusos. La mujer manifestó que dentro del estudio se percibía energía de muchas personas que querían comunicarse con cada uno de los panelistas. Pero la médium se centró en los mensajes que tenía que hacerle llegar a Flor de la V,quien preguntó de qué se trataba.

Flor de la V quiso saber quiénes querían comunicarse con ella y la médium comenzó a hablar: "Jorge Ibañez dice 'Si estuviera aquí, vestirías sólo lo que yo haría para vos'". La conductora estuvo de acuerdo y manifestó: "Sí, seguro". Pero el mensaje seguió: "Y la expresión es que te quedes tranquila porque él sabe el lazo que los unía, que no hace falta más, que agradece tu silencio en ese momento".

Flor de la V rompió en llanto cuando escuchó el mensaje que le envió su madre: "Con respecto a tu mamá, eso de la ropa, ella marca una especie de saquito, con un color entre verdoso, turquesa y lo primero que dice es 'ahora, en cada momento en que cosas o uses esa máquina, sabés que estoy ahí marcándote el camino'. Y el saquito que le hiciste quedó muy bien, aunque le hubiese puesto, ella me marca como si fuera un borde que se le pone para que no se levanten las costuras. Sabina está con vos".

Flor de la V explicó el motivo de su emoción

La conductora quiso explicar por qué se emocionó de esa forma: "¿Saben por qué? Lo voy a decir. Yo tengo una sola foto de mi madre, una sola foto y en la única foto, que siempre estuvo en mi casa, tiene un saquito verde. Es la única foto, no tengo otra".

La médium le explicó que en ese momento su mamá se refería específicamente a un saquito que la conductora le hizo a su hija, que ella le hubiese puesto un borde para que no se desarmen las costuras. Sin embargo, Flor de la V sintió el mensaje de otra forma por el detalle del saquito que tiene puesto su mamá en la única foto que tiene de ella. Para terminar, la artista manifestó: "La verdad que me sorprendió por completo".