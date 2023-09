Participante le paró el carro a Darío Barassi y se pudrió todo en El Trece: "Bajame el dedito"

Una joven que se presentó a Ahora Caigo sorprendió a Darío Barassi al hacerle un insólito reclamo en vivo.

Darío Barassi es un actor, humorista y presentador de televisión, más conocido por ser el actual conductor de Ahora Caigo (El Trece), el programa de concursos que invita a personas a jugar juegos para participar por el premio mayor. A pesar de su gran sentido del humor, suele demostrar su carácter más duro cada vez que un participante le hace algún reclamo. En una reciente emisión del programa, una concursante lo acusó en vivo de haber cometido un error como conductor y Barassi reaccionó furioso.

La joven, llamada Berenice, interrumpió el programa al aire para hacerle una aclaración al conductor del programa. Según la participante, Barassi cometió un error en su anterior programa, 100 Argentinos Dicen, al decir una frase en inglés de manera incorrecta. Antes de que la joven pudiese completar su idea, la frenó en seco al ver que la muchacha le había levantado el dedo con un gesto acusatorio.

"Te tengo que corregir algo", comenzó Berenice. "Ya me corregiste dos veces en el programa...", le respondió Darío, indignado. "Sí, pero pará. Te tengo que...", continuó la joven mientras levantaba su dedo índice, sin poder terminar su idea. "A mí bajame el dedito, eh", la interrumpió el conductor. Entre risas, se disculpó: "¡Soy docente! ¡Está más allá de mí!".

"¡Y yo soy adulto!", le contestó el presentador. Acto seguido, la joven le explicó cuál fue el error que cometió durante todo este tiempo: "Perdón. Te corrijo. En 100 Argentinos, cuando hacías la última parte, vos decías 'Are you ready for?'. ¡No termina ahí la pregunta! Sería 'Are you ready for it?'. Te faltaba el pronombre... Cada vez que lo decías, yo decía 'it', 'it', 'it', cada vez que veía el programa".

Barassi se quedó sin palabras y apenas le respondió con un "ok", mientras la miraba con seriedad. "Todo el año estuve así, todo el tiempo", le confesó la joven. "Es el peor programa que hice en mi vida. Aparte decís 'it' y me dan ganas de comer", cerró Barassi, divertido.

Darío Barassi estalló de furia al aire: "¡Forro!"

En otra reciente emisión, Barassi reaccionó furioso al escuchar la triste historia de vida de una participante llamada Estefanía. La mujer, oriunda de la provincia de Misiones, contó que tiene 36 años y que es madre de una niña llamada Ema. Luego, agregó que el padre de la nena desapareció y jamás se hizo cargo. Al oir su relato, Barassi se indignó terriblemente.

"Estoy en pareja. Ahora él se fue de viaje con sus hijas, pero estamos bien. Él es más grande que yo. Yo tengo 36 años. Tengo una hija, Ema”, se presentó Estefanía. Cuando el conductor le preguntó si era una hija de otro matrimonio anterior, la mujer asintió y sumó que el hombre "se fue a comprar cigarrillos", dando a entender que la abandonó. “Ok. Un divino, ¡un forro! No lo vimos nunca más”, comentó Darío. Y agregó: "Me genera violencia lo que me estás contando. Pero bueno, voy a tratar de ser un buen conductor y que no me afecte tanto”.

“La vida es así”, respondió la mujer, con un tono de resignación. Luego, agregó que al día de hoy está en pareja con otro hombre. "Es un buen candidato. Si este se va a comprar puchos... vos tenés puchos en tu casa. No lo dejes salir, no lo dejes que abra la puerta, ¿ok? Estefi, te felicito por tu historia y te felicito por el laburo que hiciste con tu hija, que debe ser una reina”, cerró el conductor.