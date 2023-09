Se conoció lo que nadie sabía del programa de Darío Barassi: "Está todo ensayado"

Filtraron el mayor secreto de Ahora Caigo, el programa de Barassi en El Trece. La impactante revelación que compartieron en Socios del Espectáculo.

Darío Barassi se convirtió en el gran acierto de Adrián Suar. El gerente de programación de El Trece volvió a apostar por el actor para que se haga cargo de las tardes del canal y hasta ahora el rating le sonríe. Es tal el éxito de Ahora Caigo que el último miércoles consiguió un pico de 10,2 puntos y superó a Telefe. El concurso de preguntas y respuestas es muy popular, pero recién ahora se conoció el mayor secreto del ciclo.

Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo, se animó al desafió que le planteó Barassi: contestar 10 preguntas en 2 minutos por un premio de 2 millones de pesos. Sin embargo, la periodistas no superó la prueba y terminó cayendo al lugar al que todos los participantes temen terminar.

“Paula, ¿cómo estás? Ayer te caíste en el programa de Darío”, la chicaneó Rodrigo Lussich. “Divina, quedé así como en ‘slow’”, respondió la panelista con una sonrisa en su rostro. De inmediato, Adrián Pallares sumó que su participación en Ahora Caigo tuvo "gran repercusión".

A continuación, Nancy Dure le preguntó lo que todos quieren saber:“¿Pero qué sensación tenías cuando caías así?”. “Es como rapidito, pero es como caer al vacío, una no sabe cómo caer”, explicó Varela. Luego, Duré y Mariana Brey bromearon sobre el fallido paso de su compañera por el exitoso programa de la señal.

Hace un tiempo atrás, Barassi visitó el programa de espectáculo y contó que la caída fue lo que más le atrajo de la propuesta. “Debo confesar que fue lo que más me gustó del formato cuando me lo mostraron. Porque yo tengo un humor muy básico. A mí, la torpeza de la gente cuando se cae me genera mucha gracia, y yo veía las caras de las personas cayendo, así que quería hacer este formato”, señaló el actor.

Ese día también salió a la luz que Darío nunca experimentó la caída. “Ya está todo ensayado, pero el señor nunca se tiró”, lo deschavó Paula. “No va a pasar nunca que lo pruebe, prefiero dejar de hacer el programa porque soy muy cagón por la altura. Además, si llego a caer, pobre el técnico que está abajo, termino matando a tres personas”, bromeó Barassi.

Darío Barassi estalló contra un participante de Ahora Caigo

Darío Barassi fue uno de las últimas grandes revelaciones en la conducción. Tras el éxito de 100 Argentinos Dicen, el artista regresó a la pantalla de El Trece con Ahora Caigo, el programa se convirtió en uno de los principales caballitos de batalla del canal en su lucha por el rating con Telefe. El descontracturado estilo y sus inesperadas salidas transformaron al sanjuanino en uno de los preferidos del público, aunque a veces protagoniza momentos que generan polémica.

Algo así ocurrió días atrás, cuando Darío se enfureció luego de que dos de los concursante casi se quedaron sin vidas al inicio del juego por sus constantes respuestas incorrectas. Ante este panorama, el presentador tomó cartas en el asunto, frenó todo y le pidió al estudio que lo ayuden a castigarlos con “puteadas en serio durante 30 segundos".

En ese momento, todos los presentes esbozaron sonrisas y lanzaron tímidas risas, pero Barassi redobló la apuesta: "Treinta segundos, pero puteadas en serio. Nada de sonso o goma, vamos a meter muchos ‘pipipi’. Vamos con pelotudo, vamos fuerte, con todo. La tribuna también, eh”.

De inmediato, el estudio se llenó de gritos y empezó a sonar de forma constante el sonido que se emite en televisión para tapar los insultos. “Listos, ya”, dio la orden el conductor cuando se cumplieron los 30 segundos. Luego de la descarga, Darío solicitó que volviera a reinar la calma, no sin antes agradecerles a todos por “alegrarle el programa”.