Participante de Los 8 Escalones se negó a responderle a Guido Kaczka: "Si no querés"

Un participante de Los 8 Escalones no quiso responderle una pregunta a Guido Kaczka. El tenso momento que se vivió en el programa de El Trece.

En Los 8 Escalones del Millón se vivió un momento muy tenso. Un participante del programa de entretenimiento de El Trece se negó a responderle una de las preguntas que le hizo Guido Kaczka, por lo que la incomodidad se hizo presente en el estudio.

Durante la transmisión del pasado miércoles 18 de mayo, Guido presentó a un hombre y le hizo una serie de consultas: "Pablo Bustamente Figueroa, ¿a qué te dedicás?". "Soy abogado, Guido", le respondió, con seguridad. "¿Abogado penalista o de familia?", indagó el conductor del ciclo televisivo. Y el concursante le marcó: "No, generalista, te diría".

Con absoluta sorpresa, el conductor de Los 8 Escalones volvió a preguntarle: "¿Qué quiere decir? Todo lo que venga..". "No, que se ha definido más por lo que no hacemos y por lo que han necesitado los clientes a través del tiempo", le aclaró Pablo, que se tomó un tiempo para explicar. En tanto, profundizó: "No hago derecho penal violento, tributario, no hago temas de familia, donde lo que está en juego son los vínculos y no cuestiones patrimoniales. Hay cosas que no se resuelven en Tribunales".

Guido Kaczka, conductor de Los 8 Escalones.

"Todos los temas que no están en una serie, por ejemplo, ja", bromeó Kaczka. Y rápidamente, el participante señaló por qué decidió dedicarse a dichas áreas de la abogacía: "Claro, cuando no hay dinero de por medio todo es más fácil. Hago todo lo que sea civil, comercial y laboral, principalmente".

Una vez más, el presentador televisivo tomó la palabra y le consultó qué haría si ganara el millón de pesos. "Creo que haría un viaje en familia. Mi hija menor tiene la ilusión de conocer las auroras boreales", explicó. Finalmente, y luego de un extenso ida y vuelta, Guido le consultó: "Te hago una pregunta. ¿Esto se puede decir o no? En el cuestionario que te habilita para jugar en Los 8 Escalones, ¿cómo te fue? Si querés me lo decís o si querés, no". "Yo preferiría reservarme esa información", contestó Pablo, con el ceño fruncido y bastante incomodidad.

Guido Kackza, conmocionado tras la estafa que sufrió un participante de Los 8 Escalones

Antes de arrancar con la competencia del programa que tuvo lugar el pasado 9 de mayo, Guido presentó a un concursante: "Adrián es entrenador físico, pero también entrenás vos, no sólo a otros. Tiene un gimnasio en Florencio Varela, ¿llamado...?". El hombre de 49 años tomó la palabra y dio detalles acerca del espacio de entrenamiento que tiene: "Se llama 'Vieja Escuela'. Tiene que ver con la vieja escuela, no sólo por el tipo de entrenamiento sino también porque tiene alma de club de barrio, que todos se conocen, todos charlan y todos hablamos". Y agregó: "Quizás, se perdió un poco en los gimnasios modernos. Tiene algo de vieja escuela...".

"Sí, sólo algunos tienen esa cuestión social además del entrenamiento", respondió el conductor, quien valoró la impronta que Adrián le dio a su gimnasio. Por su parte, Martín Liberman -panelista del programa- también acotó: "Tiene mística ese lugar". Tras el ida y vuelta de comentarios, el hombre contó que se animó a asistir al programa tras sufrir "una estafa hace muy poco". "Fue en algo monetario en donde aposté todo, el vehículo que tenía. Perdí todo y es para recuperar un poco lo que perdí", indicó.

El juego continuó durante un buen rato y Adrián logró ganar el millón de pesos tras responder varias preguntas. Como consecuencia, Guido Kackza se alegró por su logro y le manifestó: "Adrián, ¡felicitaciones! Con lo que contaste de esta estafa que tuviste, ¿se te ocurrió a vos anotarte acá?". "Sí", contestó el participante. Antes de despedirlo, el presentador tuvo palabras de elogios por haberse recuperado del robo que sufrió: "Fue una idea tuya. Apostaste, pero esta vez por vos mismo. Fue mérito tuyo acá ganarlo. No tiene que ver con otra cosa. Vos participaste, vos te los ganaste. Tenés el millón y no te los saca nadie".