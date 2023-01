Participante de Gran Hermano quiere abandonar la casa: "Estoy para irme"

Un participante de Gran Hermano sorprendió al manifestar su intención de marcharse de la casa. El inesperado comentario de uno de los integrantes del programa de Telefe.

Gran Hermano lleva casi tres meses de emisión y los integrantes de la casa comienzan a padecer cada vez más el encierro. Justamente, en las últimas horas, un participante manifestó su deseo de abandonar la casa y provocó la sorpresa de los televidentes del programa emitido por Telefe.

Se trata de Thiago Medina, concursante que hasta el momento nunca terminó en placa como nominado. En una charla que tuvo mano a mano con Maxi, otro que hace poco manifestó su idea de salir del reality, el joven le dejó en claro que extraña a sus seres queridos y que necesita tener un cambio en lo inmediato.

"Yo quiero ver qué onda, quiero sentir estar ahí porque ya voy tres meses sin ir... es mucho", indicó Thiago, en referencia a que nunca estuvo nominado. Y resaltó: "Me parece re bueno también. Quiero saber qué se siente estar ahí cuando te salva la gente...". "Sí, necesitás saber qué pasa afuera y para eso la única conexión que tenés es la placa", acotó Maxi.

Thiago Medina manifestó su deseo de salir de la casa de Gran Hermano.

Sin embargo, y de manera sorpresiva, Thiago sostuvo: "Ya estoy para irme... para irme, para todo... ya estoy para todo...". Y señaló que extraña mucho a su familia: Ya no sé nada de mis hermanos, quiero verlas a ellos. Sé que me ven y todo..., pero quiero abrazarlos, tomar unos mates con ellos".

El grito fuera de la casa que hizo enloquecer a Julieta Poggio en Gran Hermano

Todo sucedió mientras los concursantes se encontraban en el patio de la casa. "Coti vuelve", gritó una mujer. Y luego, Julieta reaccionó con un gesto muy particular: hizo de cuenta de que se daba un tiro con un arma de fuego en la cabeza. Camila, que estaba cerca, preguntó: "¿Escucharon lo mismo que yo? ¿Estamos todos de acuerdo con lo que acabamos de escuchar?".

"No lo digas, Camila", le pidió la actriz a Camila, con el objetivo de evitar que se propague el mensaje de que Coti podría volver a Gran Hermano. Y finalmente, la producción del programa terminó poniendo música para tratar de que se dejen de escuchar comentarios procedentes de las afueras de la casa.

Luego de la fuerte escena, Julieta ingresó a la cocina y le comentó a Romina que le molestó el cántico de Nacho: "Empezó a cantar 'volveremos, volveremos' y le dije 'pará, Nacho'. Y me dijo '¿qué te pasa?' Y ahora no nos hablamos más". La exdiputada analizó la situación y le manifestó: "Acordate, yo no me equivoco... lo hace como para hacerte explotar. Yo me di cuenta".