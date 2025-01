Papelón en TN con el micrófono abierto: "Negro, gordo y cabezón"

La reacción de Guillermo Lobo ante una burrada que salió al aire en TN.

El periodista Guillermo Lobo, uno de los conductores de la señal TN, vivió un acalorado momento al aire cuando uno de los columnistas de su noticiero cayó en una broma pesada que ocasionó una burrada al aire. La reacción del conductor y el video que no tardó en hacerse viral.

La situación se desencadenó cuando uno de los columnistas del noticiero que conduce Guillermo Lobo se dispuso a leer mensajes de los televidentes, sin percatarse que uno de ellos ocultaba un mensaje malicioso. "Un saludo rapidito a Lucho y a toda la banda: micho, tito, negro, gordo y cabezón", leyó el columnista sin pensar en el contenido del mensaje, una típica broma pesada que suele utilizarse en las redes.

Al instante, el resto del equipo no pudo ocultar su sorpresa y, entre risas, el conductor Guillermo Lobo encaró a su compañero de trabajo y le dijo: "¡Sos meme! Vamos a la pausa, ya volvemos". No es la primera vez que la señal de noticias TN es protagonista de momentos bizarros que salen al aire, ya sean por bloopers entre los conductores y periodistas, o móviles con entrevistas que no tardan en hacerse viral por su contenido desopilante.

Mal momento al aire: le pidió matrimonio y la repuesta paralizó al movilero de TN

TN Todo Noticias es uno de los canales de noticias más vistos en la televisión argentina y en la cobertura del inicio del 2025 en el marco de los festejos por Año Nuevo, ocurrió una situación inesperada. En pleno móvil, encontraron a una pareja que celebraba once años de novios, pero la entrevista dio un giro inesperado cuando uno de los dos exigió casamiento, lo que despertó todo tipo de reacciones en vivo.

En la emisión del ciclo TN de 10 a 13, los periodistas encargados de la cobertura se encontraban llevando adelante móviles en Tucumán sobre la gente que tenía que viajar en avión justo este 1° de enero de 2025. Y una de las preguntas del cronista para la pareja que entrevistó fue qué deseo pidieron para este Año Nuevo. "Ser feliz", sentenció el hombre, antes del momento que acaparó la atención de los conductores y se convirtió en meme.

Ni bien escuchó este comentario, la mujer reaccionó y dijo sin tapujos cuál era su deseo. "¡Que me pida casamiento!", lanzó para la sorpresa de su pareja, el movilero y todos en el estudio, mientras que el hombre reaccionó con risas y cierto nerviosismo por la situación. De hecho, comenzó a agarrarse la cara no pudiendo creer lo que estaba ocurriendo al aire.

"Vamos a festejar once años de novios. Ya está, estamos para el siguiente paso", apuró la mujer. Finalmente, el notero intentó apaciguar las cosas pidiéndoles que se den un beso y se despidieron del móvil de esa manera, distinto a cómo había arrancado.