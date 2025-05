Papelón en América TV: mostraron al aire el contenido de una computadora privada.

Intrusos (América TV) quedó envuelto en un blooper televisivo cuando quedó expuesta una desprolijidad de producción al aire y se mostró el contenido de una computadora privada. La inmediata reacción en las redes sociales y los memes que salieron a la luz a los pocos minutos del papelón.

Todo empezó con Rodrigo Lussich anunciando un informe en el programa de espectáculos emblema de América TV. La presentación culminó y segundos antes de que empiece el informe, salió al aire la pantalla de una computadora privada donde se lee "corte Brey vs Pazos x Fake News Milei". Aunque al instante apareció la placa de Intrusos, los usuarios de Twitter fueron más rápidos y los memes no tardaron en aparecer.

Pese a que es la primera vez que en Intrusos sale al aire un error de producción así, son habituales los desperfectos de sonido, los micrófonos abiertos y los "apagones" por cortes de luz en medio de los vivos de televisión, motivando la aparición de todo tipo de memes y reacciones chistosas en las redes.

Tensión al aire en Intrusos: la cortaron a Amalia Granata cuando habló en contra de Milei y estalló la polémica

Amalia Granata reapareció en la televisión después de mostrar su distanciamiento del presidente Javier Milei y vivió un momento de tensión al aire de América TV. La diputada de la provincia de Santa Fe pasó un acalorado momento cuando, en medio de una entrevista, quiso lanzar una crítica al libertario y una voz fuera de cámara la cortó.

Invitada a Intrusos (América TV) Granata charló con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y cuando se dispuso a hablar del detrás de escena de la pelea entre la conductora Viviana Canosa y el presidente Javier Milei, se vivió una situación polémica. "Con Viviana... sé porque le pregunté que había pasado con él (Milei). Cuando a ella le llega que él había arreglado con Massa (Sergio) y había puesto candidatos de Massa...", sentenció Granata antes de virar la cabeza ante un evidente llamado de atención fuera de las cámaras.

"Perdón, perdón", se excusó Amalia Granata antes de que Pallares y Lussich le diesen el pie para que siga con su información. "Ella (Canosa) lo llama a él (Milei) y él la ningunea y no le atiende más el teléfono. Ella le dice 'che, flaco, yo fui la única que te llevé a mi programa, que te hice campaña, que te banqué, que me la recontra jugué por vos y ahora me ninguneas así'", siguió Granata.

De inmediato, y con una incomodidad que se hizo presente, Rodrigo Lussich viró la entrevista a otro tema: "¿Seguís temas mediáticos, cambiando un poquito de tono?". El momento polémico culminó con Granata opinando sobre el conflicto de Wanda Nara y "La China" Suárez.