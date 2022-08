Pampita apuró al amigo de Wanda Nara en PH Podemos Hablar: "Qué sabés"

La modelo fue tajante en sus preguntas sobre un escándalo que involucra a Wanda Nara. Pampita fue letal con Kenny Palacios, asistente y amigo de la botinera.

Pampita demostró una actitud dura ante uno de los más recientes escándalos que incluyeron a Wanda Nara y Mauro Icardi. La ex pareja de Benjamín Vicuña tuvo la oportunidad de hacerle algunas preguntas a Kenny Palacios, asistente e íntimo amigo de la botinera, y fue muy incisiva.

"¿Qué sabés vos, de lo que se rumorea, sobre otras mujeres a las que se las vincula con Mauro Icardi?", enunció sin tapujos Pampita ante Palacios en medio de un cara a cara que tuvieron en el ciclo PH, Podemos Hablar. El estilista se mostró atónito ante esa consulta y aseguró no estar enterado sobre ese tema, pero la modelo demostró su costado más picante y fue incisiva.

Pampita le aclaró al joven que se habló de una historia de un reloj, relativa a una infidelidad por parte del futbolista. "Eso es totalmente mentira. Eso lo escuché, que supuestamente él se había olvidado un reloj y esta persona se lo había llevado. Algo así. ¿Puede ser?", señaló Palacios. No contenta con la respuesta del allegado a Wanda Nara, Ardohain arremetió: "¿Tiene nombre esta persona?".

"Sí, tiene nombre. Pero es completamente mentira eso. Sino yo creo que Wanda, si hubiera sabido algo de un reloj, no habría tenido problema y lo hubiese dicho. Ellos en este momento están muy bien", cerró el estilista.

La pregunta de Kenny Palacios a Pampita sobre "La China" Suárez

"¿Perdonaste a la persona que se metió en tu familia?”, preguntó Kenny en alusión al momento en que Benjamín Vicuña comenzó a salir con "La China" Suárez, con una enunciación que puso la culpa de la ruptura entre Ardohain y su ex en la actriz. "Yo creo, firmemente, que uno puede dejar de amar y hay que saber entenderlo. Yo tuve que entender que me dejaron de amar, así que no tenía que perdonar nada, son cosas que pueden pasar. Hubo un proceso en el medio, ¿no? Obvio. Pero me parece lo más sano entender, soltar, y también enseñarle eso a nuestros hijos", respondió sin tapujos la modelo.

Pampita destacó su unión con la actriz de películas como Abzurdah y Los Padecientes y cerró: "Yo tengo una muy buena relación con Eugenia porque somos las dos madres de chicos que son hermanos, así que hay comunicación, compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez otros más tristes. La vida nos puso en ese lugar, compartimos hijos que son hermanos, así que lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho".