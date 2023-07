Pamela David sorprendió a todos: "Se terminó el amor"

La conductora de Desayuno Americano habló cómo nunca de su separación. La revelación que sorprendió a Ángel de Brito.

Pamela David regresó a la televisión en abril y su vuelta no pasó desapercibida. En estas semanas, su programa, Desayuno Americano, fue noticia en varias oportunidades; ya sea porque uno de sus móvileros compró droga en vivo o por las sorprendente salida de uno de sus panelistas. Pero también llegó a las portadas de todos los medios por las declaraciones que hizo ella sobre su vida privada.

La conductora visitó el estudio de LAM y tuvo un intenso cara a cara con Ángel de Brito y sus angelitas. Además, de repasar sus proyectos profesionales y su reciente vuelta a la pantalla de América TV, Pamela se animó a hablar sobre su separación.

Antes de su boda con Daniel Vila, la presentadora estuvo casada con el exbasquebolista Bruno Lábaque, padre de su hijo Felipe."En ese momento yo estaba como acomodando mis cosas, entre el divorcio y bueno, me sentía un poco expuesta", explicó sobre la presión mediática que sintió cuando su ruptura se hizo pública.

Tras reconocer que estaba sensible y lloraba mucho, indicó: "Fue difícil... hoy me llevo bárbaro pero fue re difícil". De inmediato recordó que justamente en este entonces le dio un móvil a a Ángel y admitió que tuvo lente de sol durante toda la nota para que no se notara su llanto: "No podía hablar... estaba muy angustiada"

"Se terminó el amor de pareja, pero esto no quiere decir que no podamos querernos como personas y padres de una de las razones de nuestras vidas, Felipe, nuestro hijo", fueron las palabras en aquel momento del ídolo de Atenas de Córdoba sobre los motivos de la ruptura. Mientras que, la conductora América sostuvo: "Estando enamorada permití un montón de cosas que, cuando ya no lo estuve, me di cuenta de que no eran normales... Yo me echo mucho la culpa por haber permitido situaciones que podría haber evitado... La culpa es de los dos".

David y Lábaque se casaron en 2008 y en 2010 ya estaban separados. Y si bien, existió el dolor intrínseco del fin de una pareja, ambos supieron reconfigurar su vínculo por el niño que tuvieron. Con el tiempo, ambos se reencontraron con el amor: ella se casó con el empresario de medio y él con una modelo, con quien luego formó una familia y tuvo cuatro hijos.

Pamela David contó la pésima experiencia que tuvo con Alejandro Fantino

Pamela David se convirtió en el centro de atención de los medios luego de su impactante paso por LAM. En la charla con Ángel de Brito, la conductora y esposa de Daniel Vila ventiló la polémica actitud que tuvo Alejandro Fantino cuando ella daba sus primeros pasos como panelista de televisión en Animales Sueltos.

La fuerte revelación fue luego que en la mesa de Desayuno Americano, magazine que conduce en América TV, Luisa Albinoni y Paulo Vilouta se trenzaran en un fuerte cruce que terminó con la exvedette enfurecida. “Pará un poco, Paulo, dejame hablar… ¡Pará! ¡Quiero hablar!”, vociferó Albinoni intentando meter bocadillo a los comentarios de compañero de panel. En ese momento, Pamela debió interceder y para calmar la situación.

Esta acción fue motivo de debate en la mesa de las "angelitas" y al respecto Pamela contó algo que nadie se esperaba y que expone a uno de los conductores más populares del país. “Le quiero decir a la gente que la manito es mía, pero el gesto lo aprendí de Fantino, que me hizo callar programas enteros, era el florero maquillado y peinado”.

De esta forma, la conductora hizo referencia a su pasado como panelista y a como lo abandonó por fuertes diferencias con Fantino. Natalie Weber le preguntó "si se había ido enojada del programa de Alejandro" y, entre risas, David aseguró: "Puede ser, muy enojada".