Luisa Albinoni le dio un ultimátum a Pamela David tras el cruce con Vilouta: "No me dejan"

Luisa Albinoni lanzó un pedido urgente a Pamela David después del cruce a los gritos con Paulo Vilouta en Desayuno Americano.

Luisa Albinoni protagonizó un tenso momento al aire cuando se peleó a los gritos con Paulo Vilouta en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David por América TV. Frente a esta situación, la panelista de 71 años reveló la interna detrás del cruce y lanzó una advertencia.

En el programa de Pamela David se encontraban hablando de un tema delicado como el suicidio del joven que agredió a un árbitro. En este contexto es que Luisa Albinoni y Paulo Vilouta se cruzaron al aire mientras el periodista intentaba brindar un marco legal al hecho. "¡Pará, quiero hablar!", soltó a los gritos la exvedette.

Posterior al episodio, dialogó con el móvil de Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. "Un exabrupto ¿Sabés que me pone mal? Las injusticias. Esto de ser panelista y opinar de algunas cosas que realmente nos superan a diario socialmente me pone mal", dijo.

Sumado a eso, resaltó que no la dejaban hablar y es algo que percibe de manera frecuente en Desayuno Americano. "Ahora vamos al punto que es esto: cuando quiero hablar y no me dejan. Bueno... me sublevé. Ustedes saben que cada tanto el moño se me pierde", expresó Luisa.

En última instancia, dejó bien en claro los cambios que desea en el programa para que tenga un poco más de protagonismo con un fuerte ultimátum a Pamela David, la conductora. "Yo soy bastante explosiva. Aguanto, aguanto... un día no me dejás hablar, al otro día quiero meter bocadillo y tampoco. Y bueno, fue ese momento. Nos están superando los temas. Un poquito me hinchó las bolas al principio, pero bueno, todo se va acomodando", consideró.

Fuerte acusación de Pamela David a dos días del Martín Fierro: "Mi invitación"

Pamela David es una de las famosas conductoras invitadas a los próximos premios Martín Fierro que se entregarán en la noche del domingo 9 de julio. Sin embargo, a pocas horas del evento, la líder de Desayuno Americano lanzó una fuerte acusación que avivó las internas en APTRA.

Claro, la acusación fue hacia ella misma, autoincriminándose, ya que fue invitada a los premios Martín Fierro sin haber estado al aire durante el año pasado. En otras palabras, estará sin haber sido ternada a ningún premio. Por ese motivo, la conductora pensó en no asistir al hotel Hilton de Puerto Madero.

"No sé qué hacer el domingo con los Martín Fierro. Ayer recuperé mi invitación. La fiesta de la televisión es lo más lindo que hay para nosotros. Es una fiesta a la que hay que ir, pero me daba culpa", confesó Pamela David en su programa, Desayuno Americano. A su vez, agregó: "Me da cosa porque yo el año pasado no estuve al aire. Pero voy a ir a grabar todos los chismes para este programa... Me daba culpa, cosa".

Finalmente, Pamela David aseguró que irá a la gala de los premios Martín Fierro y detalló cómo será su comportamiento en la fiesta dado que no participará en ninguna de las ternas de la actual edición. "Es más, voy a ir con cero presiones, a comer y a tomar algo", sentenció una de las figuras más destacadas de América TV en la actualidad.