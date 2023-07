Pamela David ventiló el lado oscuro de Fantino: "Me hizo callar"

La conductora de televisión y pareja del empresario Daniel Vila se animó a contar su experiencia junto a Alejandro Fantino y arrojó un potente dato que no lo deja bien parado.

Pamela David se convirtió en el centro de atención de los medios luego de su impactante paso por LAM (América TV), ciclo de Ángel de Brito que la tuvo opinando sobre su paso por los medios. En la charla, la conductora y esposa de Daniel Vila terminó ventilando una polémica actitud que tuvo Alejandro Fantino cuando ella daba sus primeros pasos como panelista de televisión.

La fuerte revelación fue luego que en la mesa de Desayuno Americano, magazine que conduce Pamela en América TV, Luisa Albinoni y Paulo Vilouta se trenzaran en un fuerte cruce que terminó con la exvedette enfurecida. “Pará un poco, Paulo, dejame hablar… ¡Pará! ¡Quiero hablar!”, vociferó Albinoni intentando meter bocadillo a los comentarios de compañero de panel. En ese momento, Pamela debió interceder y callar a Luisa poniendo una mano de freno.

Esta acción fue motivo de debate en la mesa de las "angelitas" y al respecto Pamela David hizo una confesión que nadie se esperaba y que expone a uno de los conductores más populares: “Le quiero decir a la gente que la manito es mía, pero el gesto lo aprendí de Fantino, que me hizo callar programas enteros, era el florero maquillado y peinado”. De esta forma, la conductora hizo referencia a su momento como panelista del ciclo Animales Sueltos y a como lo abandonó por fuertes diferencias con Fantino, destapando una olla mediática que llegó hasta dicha figura acusada.

La fuerte reacción que tuvieron las palabras de Pamela y el mensaje de Fantino

“La verdad que a mí me sorprendió que Pamela contara esto, obviamente lo cuenta en tono de broma. Entonces por el aire ella también lo replica”, aseguró Nancy Duré en Socios del Espectáculo (El Trece), uno de los programas dedicados a pasar el recorte y analizarlo. Con precisión quirúrgica, Rodrigo Lussich hizo participe a Virginia Gallardo en la charla con un chispeante comentario: “Es que una cosa es poner orden y otra que te anule. A muchos colaboradores de Fantino les ha pasado, vos lo viviste en una época, Virginia”,

“Este episodio me hizo recordar una charla con Pamela, pues yo entro después de ella en Animales sueltos. En principio pensé que era algo personal conmigo, pero después entendí que era una forma de ser”, cerró Gallardo. Por otra parte, cuando un movilero de LAM intentó ir a buscar a Fantino para tener una declaración sobre los dichos de David, este se mostró reticente y a la pregunta de si la modelo se fue enojada del ciclo solo atinó a responder: "No me acuerdo pero puede ser, muy enojada, sí".