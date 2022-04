Pachu Peña reveló una anécdota íntima con Luis Miguel: "Fue muy fuerte"

El cantante relató cómo fue el momento en que conoció al cantante mexicano y dejó atónitos a todos.

Pachu Peña se expresó sobre un insólito momento que vivió cuando se encontró con Luis Miguel. El humorista dio a conocer cuál fue la reacción que el cantante de reconocimiento internacional tuvo cuando se cruzó con él hace alrededor de dos décadas.

El exmiembro del dúo Pablo y Pachu reveló que el intérprete de Ahora te puedes marchar lo reconoció cuando lo vio y añadió: "La verdad es que fue muy fuerte para mí", en diálogo con Germán Paoloski. El encuentro se dio cuando acudió a un concierto del música en Mar del Plata acompañado por Marcelo Tinelli.

"Luismi salía solamente para hacer los recitales porque vivía pegado al hotel y consumía el Videomatch de antes, el que era a medianoche", expresó Peña sobre el motivo por el que el cantante lo reconoció cuando lo vio. Peña y todo el staff de VideoMatch eran de las celebridades más populares de la televisión, dado el éxito del programa por las innovadoras secciones que proponía; otra de la razones por las que Luis Miguel sabía quién era Pachu.

La reflexión de Pachu Peña sobre su relación con las redes sociales

El humorista habló sobre su vínculo con sus seguidores de redes y dejó en claro que disfruta de esas relaciones virtuales. "Tengo muy buena relación con la gente de Twitter, que es donde más me escriben y donde más respondo… no sé por dónde pasa, son muchos años", comenzó su relato Pachu en diálogo con Julio Leiva en Caja Negra. El actor aseguró que se siente uno más cuando habla con sus seguidores y destacó esa característica como una consecuencia de hacer humor. "Ser sencillo, transparente y me parece que también tiene que ver el encierro del año pasado que fue duro", agregó Peña.

"Con la pandemia, mucha gente se volcó en redes a buscar cosas de humor y hubo un redescubrimiento de muchos jóvenes que no me tenían a mí, ni a Pichu, ni a Pablo. Hubo un redescubrimiento, esa es la lectura que hago yo", soltó el comediante cuya imagen estuvo ligada durante años al dúo que integró con Pablo Granados, con participaciones en programas de TV como VideoMatch y La Peluquería de Don Mateo. "Siempre fui de tentarme, a veces hacía notas y no me reía, pero había otras que sí. Hoy a veces hago papeles y viste cuando no te la creés, no la podes caretear... me río de mí mismo", añadió.