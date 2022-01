Otra ex Cebollitas se sumó a las fuertes denuncias: "Abuso y acoso"

Otra exintegrante de Cebollitas se sumó a las fuertes denuncias contra aquella serie de Telefe por abuso y acoso psicológico. Y lapidó a Dalma Maradona.

La polémica por el maltrato en Cebollitas (Telefe) continúa con el correr del tiempo y el comienzo de 2022 no es la excepción. Ahora, otra exparticipante de aquella serie juvenil que resultó un éxito total en la televisión argentina se sumó a las fuertes denuncias por lo que sucedía en la interna de las grabaciones.

Se trata de Mariana Rubio, quien interpretó a "Roxana". La actriz de 37 años, que apenas tenía 13 cuando fue parte del elenco, le brindó una breve entrevista a Juan Etchegoyen por Mitre Live (Radio Mitre, AM 790). Allí, coincidió con varios excompañeros que aseguraron haberla pasado muy mal en los estudios del canal: Juan Yacuzzi ("Coqui"), Matías Boquete ("Axel") y Diego Vicos ("El Colo").

Como parte del diálogo con Etchegoyen, la artista comenzó: “Decidí hablar ahora porque cuando todo explotó yo estaba en el último mes de embarazo y fui mamá hace dos meses. Tuve la última parte del embarazo complicada y, sumado a todo lo que estaba pasando con Cebollitas, tuve problemas de presión y preferí guardarme, pero siempre apoyé a los chicos que denunciaron”.

“Yo quiero aclarar que puntualmente no sufrí nada en particular hacia mi persona, pero sí estuve en muchas situaciones de abuso, hubo un abuso y acoso psicológico", profundizó quien fue "Roxana" en la tira. Además, remarcó que allí vio a "chicos llorando, gritos y maltratos, comparaciones entre diferentes actores y un montón de situaciones".

En la misma dirección, Mariana Rubio reconoció que en aquel momento no les llamaba tanto la atención porque esos manejos eran normales por parte de las producciones televisivas: "Nosotros lo naturalizamos porque en esa época no pensaba que la vida no era así, no debería ser así, y cuando pasaba decíamos ´uh, lo cagaron a pedos´”.

La actriz reprobó esas actitudes de las autoridades porque “nadie te puede decir que sos menos ni cagarte el sueño" y opinó que "se cagaron en el futuro y en el sueño" porque más tarde "hubo un montón de chicos que renunciaron a lo artístico y se dedicaron a otra cosa porque pensaron que no servían para esto”.

Hubo muchas situaciones que nos denigraron a nivel psicológico y hubo mucha gente que no volvió a hacer más nada en la tele", insistió "Roxana" de Cebollitas. "Yo vi a una mujer que trabajaba ahí diciéndole a un nene que no servía para esto y que se dedicara a otra cosa. Nos cagaban a pedos mal", profundizó. Y opinó que "pueden decir que es difícil laburar con chicos, pero de ahí al maltrato... No está bueno”.

Mariana agregó que “te agarraban y te cagaban a pedos, la verdad, en diferentes momentos". Sobre el cierre, detalló: "si tenías que grabar y no estabas por ahí y tenían que buscarte por el canal, te amenazaban con que no ibas a seguir en el programa básicamente. ´La próxima, chau´ te decían”.

Mariana Rubio, "Roxana" de Cebollitas, liquidó a Dalma Maradona y a Carmen Barbieri

Como parte de la charla, la actriz cruzó además a la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine), que había desmentido las acusaciones de Juan Yacuzzi, lo había tratado de mentiroso y había asegurado que lo que él dijo es "una infamia espantosa".

“Carmen, vos no podés hablar por todos y por la producción y decir que no sucedió", la lapidó Rubio. Y continuó con el recuerdo de que "tuviste delante tuyo a Juan, una persona que lo sufrió. La pifió y feo".

De paso, también fustigó a una de las hijas de Diego Maradona, que dijo que es mentira que los maltrataron. Mariana hasta pareció acusarla de tener privilegios por su apellido durante las grabaciones en 1997 y 1998, y completó: "Dalma nunca nos contestó el teléfono. Le hemos mandado mensajes y nos ha clavado el visto. Y dice que nadie la trató mal. Y no, si sos Dalma... Es una falta de respeto para tus compañeros”.