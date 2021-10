Fuerte denuncia de Matías Boquete, otro ex Cebollitas: "Me dio vuelta la cara de un bife"

Otro ex Cebollitas, Matías Boquete, denunció maltrato en la serie de Telefe. El actor que hizo de Axel recordó episodios violentos en las grabaciones.

Las revelaciones por lo ocurrido en Cebollitas (Telefe) hace ya más de dos décadas siguen impresionando por lo que revelaron varios de los protagonistas de aquella serie de televisión abierta juvenil que marcó a muchos adolescentes a finales de la década de 1990. Ahora fue el actor Matías Boquete, quien interpretó a Axel, el que disparó munición gruesa al respecto durante su entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790).

Después de que algunos colegas que lo acompañaran en aquel elenco revelaran que sufrieron maltrato durante las grabaciones en los estudios del canal, él coincidió con ellos: “Todos tuvimos vivencias diferentes. Si bien tuvimos experiencias en grupo, probablemente hayamos vivido cosas diferentes. En mi caso, yo un día terminé de hacer una de las escenas y una de las actrices me dio vuelta la cara de un bife”.

“Era un adolescente, podría ser otro de los chicos, pero fue un adulto... Yo en ese momento me mordí la boca con un montón de rabia porque estaba trabajando. Ni en mi casa me levantaban la mano mis papás y dije ‘¿qué está pasando?’”, profundizó Matías Boquete, que hizo de Axel en Cebollitas por Telefe. “La verdad es que se me llenaron los ojos de lágrimas, mordí las muelas y tragué. Me fui indignado porque había sido una falta de respeto”, amplió, aunque no quiso dar el nombre de su colega. Y explicó: “A ella le molestaba que yo le moviera la silla y que estábamos trabajando. Y me pegó, ¡una locura!”.

Más allá de sus vivencias personales, Boquete detalló qué ocurría en general en los ensayos: “Nos encerraban, nos obligaban a trabajar más horas. Teníamos que llenar unas planillas de horas extra, pero éramos nenes". Y opinó que "no hay que tener en cuenta cuántas horas de más pueden trabajar, sino que son nenes. Es la crueldad de la industria”.

Por último, se refirió a la contestación de Carmen Barbieri a Juan Yacuzzi ("Coqui"), que fue el primero en animarse a decirlo. Luego de que la capocómica dijera que lo que Yacuzzi había dicho era "una infamia, una mentira absoluta", Boquete contraatacó: “Me parece lamentable. Yo la adoro a ella, ni se debe acordar de mí. No sé por qué ella lo sintió así. Lo tendría que haber respetado porque ella no estuvo en todos los minutos que estuvimos nosotros ahí. Los directores gritaban y les faltaba tacto para tratar a un nene”.

Cebollitas, la serie juvenil que la rompió en Telefe.

El maltrato en Cebollitas: qué dijeron Juan Yacuzzi y Diego Vicos

Los actores que interpretaron a "Coqui" y a "El Colo" fueron contundentes. En la primera instancia, Yacuzzi detalló: “Los productores se ponían rojos de gritarnos. Tiraban el papel en el piso y se recontra calentaban. Lo peor es que lo naturalizamos pensado que era algo normal el trato ese hacia nosotros. Mis compañeros lloraban, la pasaban muy mal. Te castigaban si te tentabas en una escena, te hacían actuar a lo último y tenías que esperar como seis horas para poder grabar. Se aprovechaban porque los productores y directores lo podían hacer, estaba muy mal. A todos nos hacían lo mismo, a Dalma Maradona la cagaban a pedos también. Si un padre hubiese visto como nos gritaban, se metía a frenar eso. Te lo puede decir cualquier cebollita”.

Por su lado, Vicos aportó: “Fue un poco de explote y muchas horas que le dedicamos al proyecto, a la ficción. Uno lo eligió y fue tomando esa experiencia. Los que seguimos esta carrera es porque nos apasiona, no es todo color de rosa en la profesión. Yo lloraba en las grabaciones por la presión que había, nos decían que nos iban a sacar del proyecto si no hacíamos las cosas bien. Cada cual tuvo su toque personal, había una presión fuerte y por momentos te hacían caer en razón y caías en que era un trabajo en el que había que ponerse las pilas. Era muy desgastante y mucha demanda de trabajo”.

Qué fue Cebollitas, por Telefe

Se trató de una serie de televisión abierta argentina infantil sobre un grupo de chicos que jugaban al fútbol. Fue emitida desde el miércoles 1° de enero de 1997 hasta el viernes 2 de octubre de 1998 de lunes a viernes entre las 17 y las 18, con un total de 458 capítulos, de una hora cada uno. Dirigida por Víctor Stella y "El Mono" Flores, entre otros se destacaron allí: Carmen Barbieri, Gino Renni, Mercedes Funes, Dalma Maradona, Juan Yacuzzi y Diego Vicos.