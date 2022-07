Oriana Junco, enfurecida contra América TV: "Una falta de respeto"

Oriana Junco explotó contra la producción de América TV por una injusticia que vivió.

Oriana Junco apuntó hizo un furioso descargo contra América TV tras una injusticia que vivió por parte de la producción del canal. Además, también apuntó contra Florencia Peña, conductora de La Puta Ama en América, a quien responsabilizó por la "falta de respeto" que vivió.

Resulta que Junco había sido invitada al programa de Peña para el Día del Orgullo LGBTIQ+, que se celebra internacionalmente en nombre de las diferentes orientaciones e identidades sexuales históricamente oprimidas. Como Oriana pertenece al colectivo, el canal pensó que era una buena idea invitarla a conversar. Sin embargo, al poco tiempo después la desinvitaron para luego volver a invitarla y finalmente cancelarle la invitación.

"Para el Día del Orgullo la habían invitado a Oriana para compartir la mesa con otros referentes de la diversidad. Bueno, no me preguntes qué pasó en el medio, pero fue un 'te invito, de desinvito, te invito, te desinvito' y al final la desinvitaron. Además, parece que Oriana no estaba muy contenta con la mesa que prepararon", contó Marina Calabró en Lanata sin Filtro (Radio Mitre). Acto seguido, Calabró mostró el audio privado que le mandó Junco.

"Siento que me están boludeando. ¿Para qué me llaman de una producción cuatro veces para invitarme en el Día del Orgullo gay junto con otras cuatro chicas más, completamente desconocidas? Es como si yo te invitara a vos a un programa mío y te pusiera al mismo nivel de chicas que muestran el culo todo el día en Instagram. O sea, no confundamos", expresó Oriana, sumamente molesta con América por haberla puesto al mismo nivel que una mujer externa a la farándula.

"No hay que confundir. Soy un ícono, un referente. Me pareció una falta de respeto, no sabían ni qué estaban festejando. Es muy loco. Yo siento que ella (Florencia Peña) no está cuidada, se lo dije. Me pareció como ninguneándome", cerró Junco. En este sentido, la diva destacó que le molestó mucho que la producción no se tomara en serio el Día del Orgullo.

El triste descargo de Oriana Junco

Recientemente, la influencer compartió un fuerte descargo en su cuenta de Instagram anunciándoles a sus seguidores que se va a ir del país. En la publicación, Junco explicó los motivos: que varias personas que trabajan con ella e incluso amigos le robaron. "Hoy estoy muy triste y dolida, estoy harta de ser dealer afectiva de dinero, de darlo todo y a cambio recibir golpes tras golpes. ME VOY DEL PAIS. Esto no da para más cansada q m roben mis asistentes mis amigos este ISPA ME KEDA CHICO tengo muchos ofrecimientos en Europa y la verdad que lo que sucede conviene" (SIC).