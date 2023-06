No terminó el secundario y ganó los 3 millones: el participante que emocionó a todos en Los 8 Escalones

Un joven dejó sin palabras a Guido Kaczka al llevarse los 3 millones de pesos en Los 8 Escalones del Millón, sin siquiera haber completado sus estudios.

Un joven de 17 años se presentó a Los 8 Escalones del Millón (El Trece) y sorprendió a Guido Kaczka y a todos sus contrincantes al ganar el premio. La gran mayoría de los participantes del programa son adultos, muchos de ellos, con títulos universitarios y vastos conocimientos, lo que les permite acertar las preguntas. Sin embargo, este no fue el caso de Juan Ignacio, quien se llevó los tres millones de pesos sin siquiera haber terminado el secundario.

Al presentarse, el joven contó que tenía 17 años y que había ido al concurso con el objetivo de ganar el premio y ayudar económicamente a su familia y para pagar sus estudios. Además, le confesó al conductor que todavía no había terminado la escuela. “Estoy estudiando para técnico electromecánico, son 7 años", explicó. "¿Sabés un montón?", le preguntó Kaczka.

“Algo sé. Estoy haciendo el secundario en el Don Bosco de San Isidro. Voy a seguir estudiando Ingeniería Civil. Sé de algunas cosas, pero no de todo”, respondió el participante. Sin embargo, a medida que avanzaba el juego, iba acertando todas las preguntas. Finalmente, se consagró como ganador en la gran final. Cuando Guido le preguntó qué iba a hacer con el dinero, respondió: "Pagaría los estudios, la facultad, los cursos que haga. Y la otra parte se la daría a mi familia, por todos los años que me bancaron”.

Al recibir el premio, el joven se quebró en llanto y recibió un cálido abrazo de su madre. “¡Este pibe no para de darte alegrías!", le dijo el conductor a la mujer. "No para de darnos alegrías, hace muchos años", respondió la mujer, emocionada. "Se ve, y tu hija también. Linda familia, parecen. Juan Ignacio, ¿volvés el lunes por los 6 millones de pesos?", le preguntó al joven. "Por supuesto", respondió Ignacio, con total seguridad.

Es médium y vidente y sorprendió a Guido Kaczka en Los 8 Escalones

Una mujer llamada María Soledad se presentó a Los 8 Escalones y contó su particular trabajo. “Soy vidente y médium, hablo con los muertos y sé de la vida de las personas sin que me cuenten nada”, se presentó. Cuando Kaczka le pidió que explicara mejor de qué se trata, sumó: "Si me tirás una fecha, te hablo de tu vida. Si alguien me tira su fecha de nacimiento, puedo hablar de la vida de la persona. Soy numeróloga también, consteladora familiar”.

Cuando el conductor le preguntó si los muertos y los vivos estaban en el mismo plano, la participante explicó: "Lo que pasa es que tenemos…A ver, si están acá es porque están en este plano, pasa que no están en este plano físico. Nuestra alma ocupa en el físico, en nuestro cuerpo, pero cuando el alma se desprende del físico, pasa a ser un espíritu, entonces sí. Pero después tenemos otros tipos, están los que están arriba, los que están más arriba, los que se portaron un poquito mal y están abajo”.

Luego, contó que vivió una experiencia cercana a la muerte, cuando estuvo internada en terapia intensiva: “Tuve la suerte, por así decirlo, de haberme muerto en esta vida, y de haber vuelto, y viste cuando te dicen vi la luz, sí”. "¿Y la luz blanca?”, indagó Guido. "No fue una luz blanca. Fue un campo hermoso, muy pero muy lindo, en el cual estaba muy feliz y muy en paz. De hecho, no quería volver, mi mamá decía que yo no quería volver”, cerró Soledad.