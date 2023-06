Es médium e impactó a Guido Kaczka en Los 8 Escalones: "Hablo con los muertos"

Una vidente se presentó a Los 8 Escalones del Millón y dejó sin palabras a Guido Kaczka al revelar su particular don.

Una mujer, llamada María Soledad del Amor, se presentó a Los 8 Escalones del Millón (El Trece) y sorprendió a Guido Kaczka al confesarle que es vidente y médium. Durante su aparición en el programa, María contó cómo es su día a día teniendo esta sensibilidad especial y explicó cómo se siente tener contacto con seres de otro plano. Además, contó que un tiempo atrás estuvo a punto de morir en terapia intensiva, pero que la vida le dio una segunda oportunidad.

Muy a menudo, los participantes del programa sorprenden a Kaczka al presentarse y contar sus historias de vida. En este caso, María reveló frente a todos los panelistas presentes que tiene un don para comunicarse con personas muertas. “Soy vidente y médium, hablo con los muertos y sé de la vida de las personas sin que me cuenten nada”, se presentó la mujer.

“María Soledad, que dijo que es vidente, médium... Bueno, sabe la vida de las personas que tiene alrededor”, recapituló el conductor. "Sí, pero no vine a trabajar", respondió la mujer. "No, pero te pregunto por tu actividad...", indagó el conductor. "Sí, bueno, a ver, si me tirás una fecha, te hablo de tu vida. Si alguien me tira su fecha de nacimiento, puedo hablar de la vida de la persona. Soy numeróloga también, consteladora familiar”, amplió.

Cuando Guido quiso saber si las personas muertas estaban en otra dimensión, la mujer explicó que, en realidad, están en el mismo plano que los vivos. "Lo que pasa es que tenemos…A ver, si están acá es porque están en este plano, pasa que no están en este plano físico. Nuestra alma ocupa en el físico, en nuestro cuerpo, pero cuando el alma se desprende del físico, pasa a ser un espíritu, entonces sí. Pero después tenemos otros tipos, están los que están arriba, los que están más arriba, los que se portaron un poquito mal y están abajo”, detalló.

Acto seguido, compartió su experiencia estando al borde de la muerte: “Tuve la suerte, por así decirlo, de haberme muerto en esta vida, y de haber vuelto, y viste cuando te dicen vi la luz, sí”. "¿Y la luz blanca?”, le preguntó Guido. "No fue una luz blanca. Fue un campo hermoso, muy pero muy lindo, en el cual estaba muy feliz y muy en paz. De hecho, no quería volver, mi mamá decía que yo no quería volver”, cerró la mujer.

Un participante de Los 8 Escalones estuvo al borde de la muerte y ganó los 3 millones

Recientemente, se presentó al programa un hombre llamado David, que contó su dura experiencia cercana a la muerte. "Está David, que trabaja en el Mercado Central y distribuye las frutas y verduras. Tiene tres hijos, vive en Almagro, animales en tránsito en su casa, los cuida, los desparasita, los alimenta. Dice que muchos están desnutridos o lastimados, y después los da en adopción”, comenzó Kaczka.

Al final del programa, ganó los 3 millones y el conductor contó que, en 2017, había recibido un trasplante. “Un trasplante renal. Por ahora estoy bien”, explicó el hombre. “Se anotó porque amigos y familiares le insistían. Le quiso demostrar a los hijos que papá sabe, y papá sabe. ¡3 millones de pesos!”, cerró el conductor del ciclo, mientras David festejaba emocionado junto a su hija.