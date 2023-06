Nico Occhiato reveló por qué no puede trabajar con Tinelli: "Necesita ayuda"

El famoso productor habló a fondo sobre su vínculo con el conductor y reveló la verdad detrás de sus proyectos en conjunto.

Nico Occhiato habló de su vínculo laboral con Marcelo Tinelli y reveló el motivo por el que no puede trabajar junto al famoso conductor. El dueño de Luzu TV confesó que tuvo una reunión con el animador de América TV para hablar de cuestiones laborales.

Interceptado por el móvil de Socios del Espectáculo, ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece, Occhiato reveló de qué habló durante su junta privada con el conductor. Precisamente, el ganador del Bailando 2019 enfrentó los rumores que lo involucraban a un proyecto en América TV.

"Solo hablé con él de un montón de cuestiones que le gustaría hacer y tratar de darle mi punto de vista de lo vaya a hacer, pero no tengo tiempo para hacerme cargo de otro streaming, más que el mío”, empezó por revelar Nico. En este marco, añadió: "He hablado con él y me ha contado ideas que ha tenido".

Sin embargo, el ex de Flor Vigna reveló que no necesita guiar mucho a Tinelli, ya que el conductor tiene las cosas bastante claras. "Y yo siempre predispuesto a darle mi opinión y no ayudarlo porque él no necesita ayuda", sentenció.

Beto Casella le cerró la puerta en la cara a Marcelo Tinelli: "Okupa"

Beto Casella volvió a explotar contra Marcelo Tinelli luego de enterarse que el Bailando 2023 podría grabarse en uno de los estudios de El Nueve. El ataque de furia del conductor de Bendita TV ante el anuncio de un cronista sobre el posible arribo de Tinelli a dicha señal.

Interceptado por un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece), Casella se refirió a los dichos de "El Chato" Prada a Teleshow, en los que deslizó la posibilidad de grabar el programa de Marcelo Tinelli en uno de los estudios de El Nueve, y se mostró firme cuando el periodista le preguntó si dejaría que "El Cabezón" pase por Bendita a saludar: “Que ni pise, ni él ni nadie que esté ahí curioseando, son personas no gratas, son okupas”.

“Esto es igual a como que vos vivis en un edificio tranquilo y te caen cuatro bandas de rock, cinco okupas. El programa de Marcelo es quilombero, no sé cómo vamos a convivir”, agregó Beto Casella, visiblemente enojado con la posibilidad de compartir establecimiento con la actual figura de América TV tras la finalización del contrato de Laflia con El Trece, tras dos temporadas del programa Canta Conmigo Ahora, también conducidos por Tinelli.

"No queremos mezclarnos, son otro programa, otro canal. La gerencia del canal expone un argumento financiero que está bien. Este es un predio enorme en el que se filman películas y en el que se han grabado otros programas”, cerró Beto, cerrándole la puerta en la cara al conductor que apuesta a volver a convocar masas de audiencia en el 2023, con la vuelta de su reality -que en los últimos años fue un fracaso estrepitoso en números de rating- con un jurado conformado por Moria Casán, Marcelo Polino, "Pampita" y Ángel de Brito, y un grupo de famosos participantes.