Nazarena Vélez destrozó a La Tora por el maltrato hacia su madre en Gran Hermano: "Pendeja"

Nazarena Vélez habló sobre los cuestionables tratos de Lucila "La Tora" hacia su mamá en Gran Hermano y explotó contra la participante.

Nazarena Vélez apuntó duramente contra Lucila "La Tora" Villar, participante de Gran Hermano (Telefe), por sus malos tratos hacia su madre Gladys, quien ingresó a la casa recientemente para acompañarla y demostrarle su apoyo.

En varias ocasiones, "La Tora" destrató a su madre con comentarios y tonos de voz que fueron tomados muy mal por los televidentes. Por esta razón, Gladys fue votada por el público para irse de la casa. Nazarena habló sobre el tema y opinó que, desde afuera, la relación entre Lucila y su madre se vio con mucha angustia.

"Viendo la relación de 'La Tora' con su mamá.... Espantosa, me indigné. Porque si vos escuchás el discurso de ella, es ese tipo de 'nenas', porque para mí es una nena, es esa pendeja que se la sabe todas y la trata mal", apuntó la "angelita" en LAM (América TV). En este sentido, agregó que "todo el tiempo la menospreciaba y no la trataba con respeto". "Es horrible verla realmente como trataba a su mamá", concluyó.

Cuando Gladys salió de la casa, habló sobre el tema en el debate de Gran Hermano y negó haberse sentido maltratada por su hija. "¿Cómo es tu vínculo en el afuera con ella? ¿No tienen cuentas pendientes?", le preguntó Santiago del Moro. Gladys contestó que no las tienen y que su vínculo es "una maravilla", pero los panelistas del debate insistieron con que, desde afuera, se veía que Lucila la trataba mal.

"No, no. Es una relación de madre e hija. Quizás, ella con ciertas cosas que pasan afuera me dice: 'No, ma, eso no se dice'. Pero lo hacía para cuidarme, me cuidaba un montón, demasiado", contestó Gladys. Sol Pérez insistió y le dijo que eso no es lo que se veía desde afuera. "Yo veía a mi mamá y la verdad que dolía ver cómo 'La Tora' te hacía caras o te hacía señas para que vayas al cuarto y retarte. Yo siento que estaba tan perseguida por la información que tenía del afuera que ella misma se perjudicó", concluyó la panelista.

La angustia de la madre de Lucila "La Tora" por los tratos de su hija

Días atrás, Romina Uhrig le había dicho a Julieta Poggio que Gladys se había largado a llorar por los tratos de Lucila. "Hoy se puso a llorar, le habló muy mal", le dijo la exdiputada a su compañera. "Sí, yo veo que a veces el habla un poquito mal", contestó Julieta. Romina agregó que al verla llorar, Gladys le dijo que no quería que "La Tora" la viera en ese estado "porque se iba a enojar". "La abracé", agregó Romina. "Me dan ganas de llorar", confesó Poggio. Sin embargo, Gladys aseguró en el debate que no se había puesto a llorar por los tratos de su hija, sino por un tema personal que no tenía nada que ver con eso, pero los panelistas no le creyeron.