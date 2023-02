La hija de Romina hizo un pedido desgarrador que la podría dejar afuera de Gran Hermano

La hija de 12 años de Romina Uhrig, Mía, dijo que su madre ya debería salir de Gran Hermano y explicó los motivos.

Mía, la hija mayor de Romina Uhrig, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), habló por primera vez sobre su mamá e hizo un duro descargo. Según la niña, ya es hora de que su mamá abandone la casa.

Desde que Uhrig ingresó, se mostró muy apenada por estar lejos de sus tres hijas (Mía, Nina y Felicitas). Sin embargo, se mantuvo fuerte con la esperanza de llegar a la final, ganar el premio y garantizarles un futuro mejor a las niñas. Mía, de 12 años, habló en el debate de Gran Hermano y sostuvo que su mamá ya debería abandonar la casa.

Laura Ubfal se acercó a la niña y le dijo: “Imagino que la extrañás un montón...”. “Muchísimo”, respondió Mía. “¿Estás orgullosa o qué te pasa con ella? ¿Querés que salga o que siga y gane?”, indagó la panelista, a lo que la hija de Romina respondió: “Me gustaría que gane, pero creo que no tiene oportunidad”.

Cuando Ubfal le preguntó por qué pensaba eso, la niña dijo que "ahora la gente no la ve muy bien por cómo está posicionada”. “¿Preferirías que la saquen?”, quiso saber Laura. “Sí, porque creo que ya está”, contestó Mía con firmeza. El clip se viralizó en las redes sociales y, mientras muchos le manifestaron su apoyo a la exdiputada, otros pidieron por su pronta salida.

"Me encanta lo madura que es la hija de Romina, pero me da mucha pena que sepa todo el hate que recibe la mamá", opinó una usuaria, en referencia a los comentarios negativos que Uhrig recibe día a día en Internet. "Es tan madura que hasta ella se dio cuenta que Romina ya cumplió un ciclo y ya está no da para que siga metida ahí...", observó otra persona, mientras otros usuarios acusaron a Ubfal de haber expuesto a la niña a esa pregunta.

Los derrapes de Romina Uhrig que ensuciaron su imagen en Gran Hermano

Romina Uhrig era una de las participantes preferidas por el público, hasta que en reiteradas ocasiones, hizo comentarios despectivos sobre el físico de otras personas. La gota que rebalsó el vaso fue cuando vio una foto de su hija Nina, de apenas 1 año, y le preguntó a su sobrino: "¿Y Nina? Está igual que Feli, me dicen. ¿Muy gorda? ¿Sigue muy gorda?".

Más tarde, vio una foto de su hija del medio y exclamó: "¡Mirá! ¡Feli está más gorda!". Inmediatamente, Santiago del Moro la detuvo y le dijo: "Está más grande, Ro...". Los usuarios de las redes sociales no la perdonaron y dejaron comentarios como: "Qué mujer nefasta", "Es patética", "Gordofóbica al palo" y "Pobres nenas, van a crecer acomplejadas gracias a la traumada de su madre".