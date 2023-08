Nati Jota compartió conmovedoras palabras por el crimen de Morena

La conductora del canal de streaming Olga escribió unas palabras tras la conmoción que generó el crimen de Morena Domínguez.

La muerte de Morena Domínguez, la nena de 11 años que falleció en Lanús tras ser atacada por dos motochorros para robarle la mochila camino a su escuela, conmocionó a todos. El crimen provocó que se suspendan todas las campañas de las PASO, y Nati Jota, una de las conductoras de Olga, hizo un profundo descargo.

"09 de agosto de 2023, un día más en el planeta Tierra para todos los chicos de 11 años del mundo, siempre fui una persona de enaltecer la infancia y el pasado como momentos dorados, sin embargo no voy a subestimar esas mentes preadolescentes, ni sus vidas ni sus mambos", inició el escrito de la periodista. "Es cuestión de hacer zoom, de escuchar, de recordar, problemas hay siempre y a los 11 años también, como los de matemática que no le salen a Camila, que se levanta apurada porque no hizo los ejercicios, nerviosa porque nunca fue al colegio sin haber hecho la tarea", continuó.

Luego, la conductora de Sería increíble hizo mención al crimen. "A Morena la mataron para robarle la mochila, estaba por llegar al colegio y se bajó del colectivo, quizá con problemas similares a los de Fede, Paula y Cami, pero Morena ya no puede intentar en fracciones". "Porque mientras Federico, Paula y Camila tienen problemas de 11, Morena ya no tiene más problemas, porque ya no tiene más nada porque ya no está", añadió.

"A los 11, que la mayoría ni llegamos a preguntarnos qué es la muerte o qué pasa después, Morena ya lo sabe, desde dónde esté lo sabe, cuando todavía no tenía que saberlo", remarcó. A continuación, Natalia Jersonsky, lanzó una crítica: "Y eso pasa porque algo está roto, algo está muy roto en una sociedad en la que matan a una nena de 11 años para robarle la mochila, estamos rotos, nos acostumbramos a ver morir, ver matar, ver matar, ver morir".

"La única motivación es tener suerte para que no nos pase a nosotros ni a la gente que queremos, porque nadie genuinamente cree que las cosas pueden cambiar, entonces disparamos para todos lados, porque por dentro nos morimos de angustia, porque el roto, el roto en serio, cree que no tiene arreglo", afirmó y le pidió un compromiso a las autoridades: "Quiero pensar que sí y que pensemos todo que sí y que de una vez por todas quienes tengan la responsabilidad de arreglar lo tanto que se rompió dejen de comportarse como si tuvieran 11. Ya, cuanto antes, ahora mismo, tenemos que arreglarlo todos, pero tienen que empezar los que más responsabilidad y poder tienen, los que todos los días piden nuestro voto".

Luego, la influencer se dirigió a las personas de su generación: "Me niego como joven de esta sociedad a aceptar lo que le pasó a Morena, es inadmisible, es nuestra obligación como jóvenes de una sociedad rota primero creer que se puede arreglar y después exigirlo y demandarlo hasta el cansancio con todas nuestras fuerzas hasta que nuestras demandas se hagan realidad y los nenes de 11 años tengan vidas de nenes de 11 años como las de Fede, Paula o Cami". "Por último no quería dejar de referirme a la familia para quienes en realidad obviamente no hay palabras, pero desde acá es lo único que tenemos, desde Olga y Sería Increíble nuestra máxima solidaridad y un abrazo fuerte", cerró.

Crimen de Morena: qué dice la autopsia

Se confirmó el motivo de la muerte de Morena Domínguez, la niña de 11 años que fue atacada por dos hombres en moto cuando caminaba hacia el colegio en el partido bonaerense de Lanús. La autopsia reveló que la joven falleció como consecuencia de un "fuerte golpe abdominal" que le provocó una hemorragia interna. Actualmente hay dos detenidos por el hecho: los hermanos Miguel Ángel Madariaga (28), alias "Miguelito", y Darío Humberto Madariaga (25). quienes fueron indagados esta mañana, pero ambos se negaron a declarar.

El resultado preliminar de la autopsia fue incorporado al expediente que tiene a su cargo la fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien caratuló la causa como "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento".

La autopsia fue realizada durante esta tarde en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora y determinó que Morena sufrió un desgarro en la zona del hígado y que le afectó también un riñón como consecuencia de un fuerte golpe abdominal, lo que derivó en una hemorragia interna.

Los investigadores judiciales presumen, en base al resultado preliminar que entregaron los forenses, que la lesión fue provocada por un golpe provocado posiblemente con una patada. La niña fue asistida en el lugar del hecho pero falleció momentos después en el Hospital Evita, de Lanús.