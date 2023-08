Crimen de Morena en Lanús: las últimas noticias del caso, minuto a minuto

El padre de Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió tras sufrir un robo cuando caminaba hacia la escuela en Lanús, dijo que siempre tuvo "miedo" de que a su hija "le pasara algo en la calle" cuando caminaba por el barrio. En una breve entrevista con el canal A24, Hugo añadió: "No tengo palabras, mi hija no está más".

"Mientras estaba conmigo jamás se fue sola a la escuela, yo pensaba que iba con la abuela. No sabía que iba sola a la escuela, ayer le dije vamos a casa y dijo que no la dejaban, no cuidaron a mi hija", dijo tras contar que se separó de la madre de la niña hace muchos años y que estaban en disputa por la tenencia.