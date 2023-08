Provincia aseguró que Lanús no ejecutó todas las partidas de seguridad y analiza medidas

Tras el crimen de Morena, desde el gobierno bonaerense evalúan si se ejecutaron los $1600 millones transferidos al distrito de Lanús, y los programa ejecutados. También reverán el esquema de patrullaje. La asistencia a la familia. Los detalles.

A 24 horas del crimen de Morena Domínguez, desde el Gobierno bonaerense siguieron el caso desde diferentes aristas. Mientras el gobernador Axel Kicillof se centró en estar presente con la familia y seguir el caso y los detenidos a través del ministro de Seguridad, Sergio Berni; el jefe de Asesores, Carlos Bianco analiza si se ejecutaron los $1600 millones que Provincia transfirió al distrito de Lanús, y los programa ejecutados.

“A Lanús hemos puesto a disposición mil seiscientos millones de pesos para seguridad y una parte no la ejecutaron”, afirmó Bianco en declaraciones a radio CNN. El funcionario aclaró que “no es momento para entrar en polémicas, preferiría no discutir… pero puedo pasar los números. Los intendentes del PRO han dicho que los discriminamos y pasa todo lo contrario”.

“Hoy la discusión política es la discusión menor: hoy es un día para reflexionar. No es con discursos de odio y con menos estado, esto no se soluciona con más ajuste del gasto”, dijo Bianco. Además remarcó que “se dice mucho, parece una muletilla pero es la realidad: la cuestión de la seguridad es multicausal. No se sale con fórmulas facilitas, no es diciendo que hay que ‘meter bala’”.

Para Bianco, “hay que reforzar” las medidas adoptadas, es decir, “más patrulleros, más contención social, más estado. La salida es profundizar lo que se viene haciendo”. En tanto, el funcionario detalló cómo fueron los momentos en que se enteraron del crimen de Morena Domínguez: “Hoy lo hablamos con el gobernador, el crimen de Morena es el hecho más triste que nos haya tocado vivir”.

Revisión del sistema de patrullaje y operativo contención en la escuela de Morena

Además de evaluar el porcentaje ejecutado de los $1600 millones que Provincia transfirió al distrito de Lanús, Carlos Bianco detalló que dicho municipio “tiene 26 patrulleros nuevos comprados por nosotros”. Por otra parte, fuentes gubernamentales detallaron a El Destape que “el esquema de patrullajes se va a revisar”. Amén de ello, advirtieron que “no se soluciona con poner más patrulleros; si agarrás al chorro y en dos meses sale, por más patrulleros que pongas, va a seguir delinquiendo porque no tiene castigo”.

“El problema no es que no agarramos a los delincuentes, el problema es que salen enseguida y vuelven a robar”, reiteraron desde el entorno del Gobernador. En ese sentido explicaron que el Ejecutivo provincial “puede invertir millones en patrulleros, formar más y mejores policías, construir más cárceles, cámaras, botones antipánico y paradas seguras, pero si después el poder judicial no acciona, y el poder legislativo no trabaja para mejorar las condiciones, tenés un problema multicausal”.

Respecto de la Escuela Almafuerte N° 60, a la que asistía Morena Domínguez, desde la dirección General de Cultura y Educación enviaron “un equipo de orientación y autoridades regionales que están para recibir y atender todas las demandas de la comunidad. Mañana también estarán los equipos para trabajar con los alumnos y la comunidad”, indicaron.

Los diálogos de Kicillof con la familia de Morena

Durante la jornada del miércoles, Axel Kicillof conversó con la abuela materna de Morena Domínguez, y se puso "a disposición de lo que necesitaran”. “Me comprometí con la familia a pedir justicia por Morena”, dijo.

Además de la abuela, el Gobernador “habló con los abuelos maternos, con los abogados y con la mamá de Morena habló el equipo de asistencia a la víctima y salud mental”, explicaron a este medio desde Gobernación. “Con el padre de Morena está trabajando el equipo de salud mental también”, agregaron.