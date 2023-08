El crimen de Morena irrumpió en la cotidianidad de Villa Diamante: cómo fueron los momentos posteriores a la tragedia

Testigos y allegados a testigos que estuvieron con Morena momentos después del crimen reconstruyeron el dramático hecho. La investigación apunta a dos jóvenes de 25 y 28 años, que ya están detenidos y serán indagados esta mañana.

La comunidad educativa de la Escuela Almafuerte N° 60 de Villa Diamante, Lanús, no sale de la conmoción y del dolor por el crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años que murió cuando dos personas en moto la asaltaron en la puerta de la escuela. Muchos no se pueden sacar de la cabeza las imágenes que pasaron frente a sus ojos ayer, cuando vieron entrar a la niña en brazos de Carlos Rodríguez, el padre de uno de los chicos que socorrió a Morena después del robo que terminó con ella arrastrada por el pavimento más de media cuadra. La investigación judicial apunta a dos personas mayores de edad, de 25 y 28 años, como principales acusados, quienes serán indagados después de las 10 de la mañana, según confirmó El Destape, pero llegaron a ser 7 los detenidos el miércoles. Fuentes del Ministerio de Seguridad dieron la causa por “cerrada”, aseguraron que su trabajo ya está hecho y afirmaron que esperan que “los culpables vayan presos”.

Anabella, madre de la mejor amiga de la nena, afirmó a este medio que “Morena estuvo cerca de 40 minutos en el colegio hasta que llegó la ambulancia”. “Ella era una nena sin maldad, con toda una vida por delante. No hay palabras para describir lo que pasó”, sumó notablemente emocionada la mujer, quien estuvo hoy también frente a la comisaría para reclamar justicia.

El crimen se investiga bajo la carátula de “homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento” debido a que la moto utilizada en el crimen tenía pedido de secuestro por un hecho ocurrido ayer, de acuerdo a fuentes judiciales. Las huellas que quedaron en el cuerpo de Morena ya fueron analizados por los peritos. La autopsia reveló que la nena falleció por un desgarro en el hígado producto del golpe profundo que recibió. El informe ya fue incorporado al expediente que tiene a su cargo la fiscal Silvia Bussano, quien mañana formulará las preguntas a los jóvenes detenidos de apellido Madariaga, que ya tienen antecedentes por delitos menores de robo.

Silvina, la hermana de Carlos y amiga de Hugo, el papá de la nena, contó cómo fueron los minutos posteriores al asalto. “Él ve que estos chicos la iban arrastrando a More más de media cuadra. Corre por detrás, pero le pidió ayuda al barrendero para poder socorrerla. Mi hermano la agarra y el barrendero corre hasta los jóvenes. Él la levanta, y cuando nota que no podía respirar, la sienta y la levanta de nuevo, hasta que se desvaneció sobre su cuerpo. Tenían cascos ellos y no alcanza a verles la cara ni la patente porque se acerca a la nena”, subrayó a El Destape.

Morena llegó a pedirle ayuda, estaba consciente, cuando, atravesado por el shock, Carlos la ingresó en la escuela. “Afuera había madres, nadie hacía nada. Él está con mucho dolor, mucha culpa por no haber podido hacer más. Tiene una nena de la misma edad”, continuó su relato y apuntó contra las autoridades educativas por no haber tenido en su equipo personas capacitadas en RCP.

En esa misma línea, Anabella, otra madre, cuestionó: “A ella la entran 7:27 y una de las mamás entró a las 8 a hacerle RCP y la ambulancia llegó 40 minutos después, teniendo una salita a media cuadra del colegio”. El comunicado de prensa de la dirección ejecutiva del Hospital Evita de Lanús confirmó que se le practicó reanimación en el lugar del hecho y que la menor de edad ingresó al hospital a las 8.30, ya en un estado de “inconsciencia secundario o traumatismo encefalocraneano”. La muerte fue constatada a las 9.30, con “un nuevo paro cardiorrespiratorio sin respuesta a la reanimación”.

El reclamo de justicia y las protestas

Después de haber contenido a su hermano, Silvina estuvo dentro de la comisaría 5ta de Villa Diamante junto a Hugo, a quien definió como “otro hermano, más que un amigo”. Mientras al padre de Morena lo ponían al tanto de la investigación por la que siete personas habían sido aprendidas, afuera se vivieron momentos de tensión, que ella relaciona a grupos aislados y no a vecinos que se habían acercado a reclamar justicia. “Hugo tuvo mucho apoyo de autoridades a nivel provincial y del municipio y se sintió muy acompañado en la marcha de la tarde”, confirmó la mujer que estuvo junto al padre de la nena. Cerca de las 19, vecinos de Lanús se manifestaron frente a la sede del municipio en reclamo de mayor seguridad.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación comentaron que durante toda la jornada un equipo interdisciplinario de 15 personas, que incluyen psicólogos, psiquiatras, acompañantes terapéuticos y trabajadores sociales “estuvieron en la comisaría con la abuela y el papá” y adelantaron además que ya están en contacto con la mamá, que viaja desde Salta. “Vamos a estar con ella en la escuela que no tiene clases, pero abre”, subrayaron.

El reclamo por justicia está latente e impactó de lleno también en las PASO del domingo, porque la mayoría de los candidatos suspendieron los actos electorales que estaban programados. “En la marcha hablamos de la inseguridad porque la Policía no sirve ni para llamar a una ambulancia y hay cámaras en todos lados. Yo no quiero que queden personas detenidas que no tienen nada que ver”, remarcó Silvina.

El ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, aseguró por la tarde que “ya están detenidos los dos jóvenes” que estuvieron detrás del crimen. "Es un hecho lamentable, triste, conmovedor. Ya tenemos a los dos jóvenes detenidos y tenemos secuestrada la moto. Incluso los dos cascos que usaron al momento del hecho”, subrayó en diálogo con la prensa.

En esa misma línea, el intendente en funciones de Lanús, Diego Kravetz, confirmó que en un primer momento fueron 7 las personas aprendidas, aunque solo dos quedaron detenidos, a quienes identificó bajo el apellido “Madariaga”. En el escritorio de Bussano ya están todas las pruebas, que también relevará en lo sucesivo Fernando Burlando, quien afirmó a este medio que representará a la madre de Morena pero no hará declaraciones a la prensa hasta que pueda hablar con ella.