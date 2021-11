Natalie Weber reveló que una amiga se le insinuó a Mauro Zárate y concluyó: "Fue bastante boludo"

Natalie Weber fue a LAM y destruyó a su propio marido Mauro Zárate, a quien trató de "boludo" e "infantil" y aseguró que en un momentó "flasheó" con ella.

Natalie Weber fue a LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) y destrozó a su propio marido Mauro Zárate. En el programa de televisión abierta que conduce Ángel de Brito, la modelo de 35 años se despachó con todo en el estudio del canal ante la atenta mirada del periodista y de sus panelistas Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Mariana Brey, Andrea Taboada, Pía Shaw y Maite Peñoñori.

Consultada acerca de su supuesto distancia del futbolista ex-Boca, la invitada fue contundente y no dejó dudas en la pantalla chica nacional, aunque en algunas oportunidades no quiso brindar mayores precisiones al respecto y hasta prefirió guardarse algunas cosas para preservar el matrimonio con quien se casó en julio de 2011 y tuvo dos hijos.

Natalie Weber destruyó a Mauro Zárate: "Boludo"

Cuando De Brito la consultó acerca de los rumores de separación por ciertas iniciativas de ambos en las redes sociales en medio de los rumores de infidelidad, la modelo liquidó a su esposo, que actualmente juega en Atlético Mineiro de Brasil mientras ella sigue viviendo en Argentina: “Él se fue en septiembre, y estar separados vuelve todo más denso... Los futbolistas son intensos, yo también, y en un momento él flasheó y me dejó de seguir (en Instagram). Pensé que nadie se iba a dar cuenta, pero ´Juariu´ lo levantó”.

Casi de inmediato, siguió con su catarsis en vivo: “Fue bastante boludo Mauro, tuvo una actitud infantil, porque ya estamos grandes para esto de bloquear y desbloquear... No discutimos por temas de celos. Estamos juntos hace doce años y hay intercambios de opiniones, en donde pensamos lo opuesto. Tenemos un par de frentes que intentamos resolver”.

Sin dudarlo, Natalie opinó al aire de la estigmatización pública que sufre a veces por su condición de pareja: “La botinera acá está socialmente mal vista, molesta, pero no es fácil estar casada con un jugador. Son muy celosos. Yo sufrí no sentirme acompañada, por ejemplo, cuando estaba en el Bailando”.

Sin embargo, Ángel no se achicó y tomó la posta de nuevo: “Me da la sensación de que tenés algo para contar pero no te animás... Algo sobre Mauro”, a lo que ella le contestó “no, para nada, Cinthia (Fernández) dice que es un rompehuevos..”. “¿Segura que no pasó nada estas semanas?”, volvió a preguntarle De Brito: “No, estamos re juntos”, respondió ella.

“Me dejó de seguir porque discutimos algo sobre estos frentes que todavía no puedo contar, pero no está relacionado con la infidelidad”, completó Weber.

Natalie Weber reveló que una amiga íntima se le insinuó a Mauro Zárate

Más allá de la relación plagada de vaivenes con el ex-Vélez, la invitada contó en LAM una anécdota que la llevó a romper el vínculo con alguien a quien apreciaba muchísimo, aunque no quiso dar el nombre de la implicada en esta situación: "Una vez, en una fiesta, una amiga íntima se le tiró a Mauro adelante mío. No sé si estaba borracha o algo, pero a partir de ahí dije ´que no vuelva más a mi casa´ y después no la vi más".

Cuando De Brito quiso saber de quién se trataba, Weber confirmó que no iba a decir el nombre de ella, aunque dio algunas pistas para terminar con el tema: "Es morocha, pero ya se retiró del medio hace rato. Venía a mi casa tres o cuatro veces por semana, se quedaba a dormir... Pero ahora le deseo todo lo peor".