Nacha Guevara sorprendió con una grave denuncia contra el Estado: "Doce millones"

La actriz inició una causa por la que el Estado tendría que pagarle muchísimos millones. Nacha Guevara y una denuncia inesperada por el contexto inflacionario en la República Argentina.

Nacha Guevara sorprendió a todos con una denuncia millonaria contra el Estado Nacional. La misma tuvo que ver con el exilio que sufrió en la década de 1970, cuando la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) la amenazó y obligó a dejar el país en el lapso de 48 horas. "Amenazaba a intelectuales, militantes, científicos, y las cumplía a las amenazas en general”, contó hace dos años, en diálogo con Jey Mammón. Por este motivo, la protagonista decidió completar formularios para pedir una indemnización.

“Nos daba 48 horas a Héctor Alterio, a Horacio Guaraní, a Luis Brandoni, a Norman Briski y a mí para salir del país. Y en una de esas decisiones mágicas y únicas que uno toma cuando no piensa, dije: ‘Vámonos, porque ahora piden esto y después me van a pedir que me baje los calzones’”, agregó Nacha Guevara, hace un tiempo. Lo cierto es que ahora la actriz decidió formalizar su denuncia.

En LAM, Ángel de Brito explicó: "Nacha Guevara fue este martes el ministerio de Justicia para llenar los formularios del cobro de los doce millones”. Por su parte, Yanina Latorre cuestionó el accionar de la exjurado de ShowMatch debido a la crisis económica e inflacionaria que atraviesa la República Argentina: "En el contexto de hambre que hay en el país, que una mujer pida un subsidio que no le corresponde es una vergüenza”.

El calvario económico que vivió Nacha Guevara en ShowMatch

Nacha Guevara no está atravesando un gran momento personal: a la triste muerte de su madre a los 102 años y la pelea mediática con la periodista Myriam Burnin se sumó una revelación sobre su estado financiero y la situación sería preocupante. "Está arruinada", sentenció el periodista de espectáculos Tartu.

En el panel de A la tarde (América TV) Tartu fue el encargado de hablar sobre la difícil actualidad de la actriz y exjurado de realities de El Trece como 'Bailando' y 'Cantando': "Hoy económicamente está arruinada. La última vez cuando ella arregla en televisión que fue jurado de Marcelo, ella arregla el equivalente a un sueldo que eran dos AUH (asignación universal por hijo). Ese era el sueldo de ella por estar sentada en el panel".

"Ahí le liberan ciertos PNT que a ella no le gustaba hacer. Ella lo entendía, decía 'A ver, ¿querés a Nacha Guevara? Hola soy Nacha Guevara pagáme lo que valgo. Ganaba un básico. Después sale a buscar estos PNT que la incomodaban y arruinaban su imagen", cerró.