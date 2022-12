Murió Pinky: el emotivo recuerdo de los famosos en las redes sociales

Distintas personalidades de la televisión y la farándula se expresaron en sus redes sociales para despedir a la histórica conductora Lidia Satragno.

Lidia Satragno, más conocida como "Pinky", falleció el jueves 8 de diciembre y dejó en shock al mundo de la televisión. La famosa conductora tenía 87 años, arrastraba una enfermedad que se había agravado en el 2020 y por su deceso, varias personalidades del rubro dejaron su mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

El modelaje, la televisión, el cine e incluso en la política como diputada nacional eran los ámbitos en los que se rodeaba Pinky, una pionera en la conducción y liderazgo. "'Señoras y señores, he aquí la televisión en colores…'. Hoy se fue Pinky, la señora televisión. Homenaje y mucho amor a su familia en este triste día", escribió Cristina Pérez, quien recordó la histórica frase cuando condujo la transformación de la televisión de blanco y negro a color.

"La realeza de la tele está de luto. Gracias por todo. Por haberlo hecho todo. Y bien", expresó Luis Novaresio. Por su parte, Ángel De Brito también le dedicó unas sentidas palabras: "La primera estrella de la tele desde los 50. Recibió la tv a color, batió récords de horas al aire y de éxito, una conductora soberbia, contundente y carismática. Hoy murió Pinky, una prócer del espectáculo argentino"

Sin ningún tipo de color ni bandera política, el rubro de la televisión y la farándula se unió para despedir a Pinky. "Participo del profundo dolor por el fallecimiento de Pinky, gran conductora de la TV argentina y excelente diputada nacional", indicó "Lilita" Carrió, mientras que, por otra parte, la extitular de la Oficina Anticorrupción del gobierno de Mauricio Macri, Laura Alonso, dijo: "Pinky querida: fuiste mi compañera en Diputados. No aprendí nada de tus pausas, tus silencios y tu pasión. Prometo honrarte. Eras Historia viva del siglo XX. Siempre recordaré las charlas de trasnoche en el recinto y el taxi de regreso a tu casa de Malabia. Te quiero. Sos eterna".

Qué había dicho Raúl Lavié sobre el estado de salud de Pinky

Raúl Lavié contó en agosto del 2022 en diálogo con Mitre Live el difícil momento personal que atravesó Lidia Satragno, más conocida como Pinky, con quien estuvo en pareja durante casi 10 años y juntos tuvieron dos hijos, Leonardo y Gastón. "No quiere salir de su casa", reveló el cantante de tango, rompiendo con el hermetismo que rodeaba a la histórica conductora.

En septiembre del año pasado, Gastón, hijo de Pinky y Lavié, reveló en diálogo con Teleshow el delicado momento de salud que vivía su madre, a quien tenía que cuidar. En aquella ocasión, el músico contó que la pandemia le hizo muy mal ya que había dejado de caminar y al no poder atenderla, su estado se deterioró mucho.

En ese entonces, quien reveló nueva información fue Raúl Lavié, expareja de Pinky durante casi 10 años. "Ella está en su mundo, pienso que está bien porque cuando la gente de pronto está pensando en otras cosas o no piensa en la realidad sino que está disfrutando de otra manera su pasado, no sé qué pasará por su cabecita...yo creo que ahí está, por lo menos cuidada por mi hijo y la gente que la quiere", contó el cantante en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

"Eso es lo único que realmente me importa, que tenga una tranquilidad", sumó Lavié. De todos modos, el histórico cantante de tango no se mostró muy esperanzado con el futuro: "Ya está afuera de nuestras manos, no quiere salir de su casa y son cosas que uno no entiende, pero respeto mucho y espero que esté bien".