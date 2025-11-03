Murió de un infarto en su casa: dolor por la muerte de un famoso actor a los 42 años

El mundo del espectáculo está de luto.

Dolor en el mundo del espectáculo por la muerte de Floyd Roger Myers Jr., actor estadounidense que se hizo conocido durante su infancia por participar en la exitosa serie El Príncipe del Rap y en el telefilm The Jacksons: An American Dream. Tenía 42 años.

Según informó el medio estadounidense TMZ, Myers falleció tras sufrir un infarto en su casa de Maryland. Su madre, Renee Trice, confirmó que el actor había padecido tres ataques cardíacos en los últimos tres años. La familia comunicó la triste noticia a través de un mensaje publicado por su hermana en la plataforma GoFundMe, donde lanzaron una campaña para cubrir los gastos del funeral.

“Con profunda tristeza compartimos la inesperada noticia del fallecimiento de mi querido hermano, Floyd Roger Myers Jr., quien nos dejó hoy tras sufrir un infarto repentino. Fue un padre devoto, un hermano amoroso y un amigo cuya bondad, alegría y calidez conmovieron a todos los que lo conocieron”, escribió con dolor.

El legado de Floyd Roger Myers Junior

Durante su carrera como actor infantil, Myers alcanzó gran reconocimiento al interpretar a un joven Will Smith en un episodio de la tercera temporada de El Príncipe del Rap, emitido en 1992. Ese mismo año, dio vida a Marlon Jackson en el telefilm The Jacksons: An American Dream, una producción sobre la familia Jackson y su ascenso al estrellato musical. También participó en la serie Young Americans en 2000, antes de alejarse definitivamente de la actuación.

En los últimos años, Myers se dedicó a su familia y a proyectos personales. Era padre de cuatro hijos y cofundador de la organización The Fellaship Men’s Group, una ONG que busca ayudar a personas a salir de contextos vulnerables para “liderar, sanar y prosperar”. Además, desde 2008 manejaba su propio emprendimiento de reparación y limpieza de sistemas de ventilación y aire acondicionado.