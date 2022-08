Moria Casán se cansó y abandonó un móvil de LAM: "Busquen mierda en otro lado"

Moria Casán no dio vueltas y enfureció en medio de un móvil de LAM mientras le consultaban sobre el caso Rocío Quiroz. Qué dijo.

Moria Casán se vio envuelta en una situación polémica en los últimos días por el caso de Rocío Quiroz que derivó en la presencia del móvil de LAM. Frente a las preguntas del notero, se la notó bastante incómoda para responder, frenó en seco la entrevista y se fue furiosa: "No me rompan las pelotas".

El caso de la cantante Rocío Quiroz se hizo público tras las intervención de Moria Casán y estaba vinculado a la voladura del techo de su casa en Chascomús producto de un fuerte temporal. La "One" presentó al abogado Gerardo Sánchez Ibarra para hacerse cargo pero la estafó, por lo que saltaron los tapones hacia la exjurado de ShowMatch.

"No tengo la menor idea mi amor. Yo al señor Sánchez no lo conozco, solamente me llamó el que me hizo el nexo y me dijo 'hay un señor que se ofrece hacerle la casa", sostuvo en contacto con LAM. En la nota, destacó que le donó un millón de pesos en materiales, aunque desconoce lo que pasó entre ambas partes.

"Después qué pasó entre ellos no tengo la menor idea. Me parece una mala leche que estén todo el tiempo pensando que yo lo presenté y es un caso de Rocío Quiroz con alguien, y yo no presenté a nadie", lanzó fastidiosa por la situación que la involucró. "Me parece lamentable", agregó por el móvil buscándola para hablar sobre este tema.

En última instancia, Moria no se aguantó el enojo y abandonó inmediatamente el móvil del programa conducido por Ángel De Brito por América TV. "Da la causalidad de que mi nombre les encanta para salir. No tengo nada que ver, traté de hacer el bien. Basta, no me rompan más las pelotas y busquen mierda en otro lado que acá no la van a encontrar", expresó yéndose en su auto.

Cuando volvieron al piso, De Brito reflejó una sonrisa irónica, atónito por la reacción de su excompañera de trabajo. "¿Qué te pasa? Te fuimos a buscar porque estabas metida en el tema. Ni se acuerda si era en el Bailando o el Cantando, no importa ¿Por qué te pone tan nerviosa? Algo pasa acá. Ahora nos hace investigar más", dijo.

Moria reveló su lado más salvaje al lado de "El Pato" Galmarini

Moria Casán está disfrutando de un gran momento amoroso junto a Fernando "El Pato" Galmarini, su actual pareja. La respetada actriz volvió a hablar de su intimidad con la figura política y hizo una sensual revelación: "El viagra soy yo".

Entrevistada por el periodista Pablo Mascareño (La Nación), la actriz de Brujas y Julio César habló de Galmarini y destacó los aspectos más meritorios de su relación: "Él es un hombre muy luminoso y, en cuanto lo otro que me preguntabas, acá no hay viagra".

"El sexo con Galmarini es brutal, el viagra soy yo. Somos una pareja metamensaje, no sabés cómo nos felicita la gente en la calle y ni te cuento lo que pasa con los chicos jóvenes. Para la gente mayor, somos aspiracionales", agregó en un nuevo uso de su afilada lengua karateca.

Días atrás, Moria Casán fue como invitada especial a la jura de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura y se llevó muchas las miradas. Es que se trata de un lugar en el que no están acostumbrados a ver a la diva, aunque ella no desentonó con el clima y se la pudo ver con un tapabocas con la bandera argentina.