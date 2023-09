Moria Casán reveló cuántos "porritos" fuma por día y sorprendió a todos

Moria Casán reveló un dato desconocido sobre su vida privada que generó un sinfín de reacciones. Cuántos cigarrillos de marihuana por día dijo que fuma.

Moria Casán es actriz de teatro, cine y televisión, empresaria, conductora y fue modelo durante muchos años. Fiel a su estilo, la diva de 77 años siempre se caracterizó por sus ocurrentes comentarios en distintos programas de espectáculos, más que nada Bailando por un sueño, y en esta oportunidad no le escapó a eso: confesó cuántos cigarrillos de "porritos" fuma por día.

El jueves 7 de septiembre, Migue Granados invitó a Moria Casán a su ciclo llamado Soñé que volaba que se emite en su canal de streaming Olga. La actual jurado del Bailando 2023 por América TV habló de todo metiéndose de lleno en el contexto del programa del humorista de 37 años, que siempre tiende a la improvisación.

Cuando se sentó en la mesa, comenzó a hablar de sus inicios en el mundo de la farándula. Después de varios minutos de charla distendida, Moria habló de la vida sana que lleva y el conductor le preguntó si fuma tabaco. "No, cannabis nada más", respondió "La One".

En ese momento, Migue volvió a preguntar sobre el tema para saber si fuma regularmente. "¿Porrito? No, uno, medio... nada. No hago vida cannábica. Y aceite de cannabis poquito, me aburre, me da a geriátrico", soltó. Inmediatamente, el humorista quiso indagar si le gusta "estar re loca", es decir, transitar los efectos de la sustancia. "A mí no me gusta nada que me saque de mi eje. Que ni me altere ni me baje, yo trabajé mucho para estar en eje, no quiero nada que me boludee ¿Para qué construyo mi persona si después me tengo que poner loca con una sustancia?", consideró.

Moria Casán anunció su nuevo trabajo lejos de Marcelo Tinelli y el Bailando

Moria Casán rompió el silencio tras su aparición en la pista del Bailando 2023 y anunció su nuevo trabajo lejos de Marcelo Tinelli. "Es hoy", anunció la diva conocida por la potencia de su "lengua karateca" y su gran aporte a la cultura argentina.

La One, el podcast documental de Spotify que recorre en nueve capítulos y en primera persona la agitada vida de la exvedette y modelo, actriz, conductora y mediática Moria Casán, está disponible a partir de hoy en la plataforma sonora. Moria Casán vive muchas vidas en una sola. Autora de frases icónicas como "lengua karateca", "obelisco con tetas", "Mis neuronas tienen clítoris" y "si querés llorar, llorá", es vedette del teatro de revista, reina de la televisión, ícono para la comunidad gay y la presa más famosa de Paraguay. Detrás de esa carrera multifacética está la abuela Ana María Casanova.

"¿Cómo se convirtió en un clásico de la cultura popular? ¿Existe algo capaz de romper su coraza? ¿Qué había antes de la fama y el mundo del espectáculo?", son algunos de los interrogantes que se hace este podcast que cuenta con Damián Kuc como presentador, informó Spotify mediante un comunicado. Y desde un encuentro con Lali en la localidad bonaerense de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó, que terminó con marihuana y champagne, pasando por un recorrido por sus romances con personajes polémicos hasta su presente de amor con Fernando Galmarini; de la reina del talk show a su antagonismo con Susana Giménez; este podcast intentará a lo largo de nueve episodios conocer la historia de la mujer detrás del mito.

A través de su cuenta de Instagram, Moria compartió el afiche del podcast producido por Revista Anfibia y anunció: "ES HOY ES HOY ES HOY!!!". Asimismo, en la cuenta de Twitter de la revista publicaron un video con la reacción de la diva cuando escuchó por primera vez el tema ¿Quiénes son?, de Lali Espósito.