Moria Casán mandó al frente a Verónica Ojeda en vivo: "Maradona me dijo"

Moria Casán soltó la lengua karateca y, en esta ocasión, fue Verónica Ojeda quien la padeció. "La One" reveló un picante detalle de la intimidad que dejó sin palabras a la ex de Maradona.

Moria Casán no tiene filtro a la hora de contar intimidades y exponer a sus invitados en Moria es Moria, su late night show en El Nueve. Y en esta ocasión, quien sufrió el poder de la lengua karateca fue Verónica Ojeda, frente al abogado Mario Baudry (su nueva pareja). La diva filtró un comentario de la intimidad sexual de la mediática y se generó un momento tenso: "Maradona me lo dijo".

Baudry y Ojeda llevan tres años de pareja y juntos visitaron el programa de Moria Casán para hablar sobre su vida juntos y el recuerdo de Maradona, un tema que de una u otra forma se iba a tocar. Durante la entrevista sin filtro, Moria disparó: "¿cómo es la intimidad de la pareja?". Animada, Ojeda respondió: "yo cocino muy bien. Lo espero a la noche con la cena".

No satisfecha con la respuesta -para Moria intimidad era sinónimo de actividad sexual- la actriz retrucó: "ah, está el nene, no podemos hablar mucho. Yo quería preguntar un poquito sobre la intimidad". Captando la indirecta, Ojeda solo aportó un "bien, muy bien"; distinta fue la reacción de Baudry, a quien Moria sorprendió con una curiosa salida: "mirá Mario, cómo le tiembla la rodillita… A ver, ¿qué es muy bien?".

"Yo soy una persona muy fogosa. Soy intensa", completó Verónica Ojeda, dando pie a que Moria aportara más información sobre este dato. "Sí, yo sabía de eso. Un día me lo dijo Diego a eso". Sin palabras, la mediática y el abogado se ruborizaron y la madre de Sofía Gala sumó: "que eras muy buena. Que la pasaba muy bien con vos. Por eso estuvo nueve años el caballero. Estaba regio, bien atendido, bien servido, divino, con una señora fogosa. ¿Pero usted qué dice, Baudry?". Sin entrar en su juego, Baudry emitió un seco "sin opinión" y dio por cerrado el tema.

El calvario que Antonio Ríos le confesó a Moria Casán: "Soy adicto al sexo"

En el marco del ciclo Moria es Moria, Ríos relató algunos detalles de su carrera como artista, aunque la diva también indagó acerca de su intimidad. "Vos sos un semental, papito. Este practica como nadie el poliamor. Tuviste cuatro mujeres a la vez y estuviste conviviendo en cuatro casas, pero no juntas", le comentó al músico. Y luego, le consultó: "Tenés tus días repartido en todas. ¿Cómo hacías para atender a cuatro mujeres? Contame algo, por favor. ¿Tenías una agenda?".

Con una risa acotada, Antonio Ríos se sinceró y confesó: "Era una cosa que me pasó y que no podía parar". Filosa como siempre, Moria repreguntó: "¿De tener hijos?". Tras un silencio incómodo, profundizó mucho más: "¿Sos adicto al sexo vos?". El cantante y compositor de "Nunca me faltes" y "Yo me estoy enamorando", entre otros hits, no dudó y confirmó: "Exactamente, mucho... bastante".